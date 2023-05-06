Фестиваль «Московская весна» пришел на Никитский бульвар

Объединение «Выставочные залы Москвы» устроило «Арт-маркет», где свои работы представили художники столицы и других городов России. Все творения совершенно разные, ведь каждый создает работу в своей технике, по-своему чувствует прекрасное и делится этими эмоциями с окружающими, перенося их на холст. Кто-то занимается творчеством уже многие годы, другие только начинают свой путь.





Можно не просто посмотреть на произведения, но и пообщаться с мастерами, а также приобрести понравившуюся картину. Вы точно найдете то, что подойдет к атмосфере вашего дома, наполнит ее чувством прекрасного.





Также на Никитском бульваре на площадке «Московской весны» можно научиться рисовать скетчи и узнать многое об искусстве. Мастера щедро поделятся своими знаниями. Подскажут, как сделать первые шаги и творчески раскрыться.





И ни один художник на фестивале не останется голодным! На площадке есть точки, где можно перекусить. Приходите на фестиваль всей семьей. Подробности о мероприятии читайте на сайте «Московских сезонов».