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Фестиваль «Московская весна» пришел на Никитский бульвар
Там в эти дни можно купить понравившуюся картину и пообщаться с художниками undefined
Новости

Фестиваль «Московская весна» пришел на Никитский бульвар

Там в эти дни можно купить понравившуюся картину и пообщаться с художниками

Майские праздники — прекрасное время для гуляний всей семьей на Никитском бульваре в Москве. Там проходит вернисаж уличных художников в рамках фестиваля «Московская весна».

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Объединение «Выставочные залы Москвы» устроило «Арт-маркет», где свои работы представили художники столицы и других городов России. Все творения совершенно разные, ведь каждый создает работу в своей технике, по-своему чувствует прекрасное и делится этими эмоциями с окружающими, перенося их на холст. Кто-то занимается творчеством уже многие годы, другие только начинают свой путь. 


Можно не просто посмотреть на произведения, но и пообщаться с мастерами, а также приобрести понравившуюся картину. Вы точно найдете то, что подойдет к атмосфере вашего дома, наполнит ее чувством прекрасного. 


Также на Никитском бульваре на площадке «Московской весны» можно научиться рисовать скетчи и узнать многое об искусстве. Мастера щедро поделятся своими знаниями. Подскажут, как сделать первые шаги и творчески раскрыться. 


И ни один художник на фестивале не останется голодным! На площадке есть точки, где можно перекусить. Приходите на фестиваль всей семьей. Подробности о мероприятии читайте на сайте «Московских сезонов»

#москва #весна #фестиваль #майские праздники
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