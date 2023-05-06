DPA: В Евросоюзе предложили ограничить экспорт в третьи страны из-за санкций против России

В Еврокомиссии выступили с инициативой создать правовую возможность ограничения поставок из ЕС в третьи страны, чтобы противостоять так называемому параллельному импорту в Россию. Об этом сообщает агентство DPA.





Предложения должны стать частью нового, 11-го, пакета санкций против России. Сначала европейские чиновники намерены придумать правовой механизм, который позволил бы ограничивать ввоз товаров и услуг в третьи страны. В ЕС надеются, что такой механизм станет барьером для России.





Если этот барьер Россия сможет обходить, то чиновники из Брюсселя намерены приостановить поставки определенных товаров — прежде всего, продукции двойного назначения в третьи страны. Речь идет прежде всего о товарах, которые могут использоваться и в военном секторе, и на гражданке. Например, приборы ночного видения. Как сообщает DPA, правительство Германии уже поддержало эти предложения.





Предложение Еврокомиссии будет рассмотрено странами ЕС 10 мая. Как пишет DPA, новый пакет санкций могут принять уже в мае.