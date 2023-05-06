В Минздраве допустили повышение возраста продажи крепкого алкоголя до 21 года

Министерство здравоохранения России может ввести запрет на продажу крепкого алкоголя с 20:00 до 11:00, а также ограничить продажи определенных видов спиртного гражданам до 21 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на отчет о работе ведомства в 2022 году.





В документе указано, что розничные продажи алкоголя за 12 месяцев прошлого года выросли примерно на 1% по сравнению с 2021-м.





Предполагается, что муниципалитеты смогут устанавливать собственные ограничения по продаже. Они смогут ограничивать возможность приобретения крепкого алкоголя в выходные и праздничные дни.





Также в Минздраве собираются ввести более строгие меры в сфере рекламы алкоголя.





В августе 2021 года Минздрав предложил с марта 2022 года запретить продажу алкоголя с содержанием спирта более 16,5% лицам, не достигшим 21 года, однако эта инициатива не была принята.