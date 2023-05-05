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От 204 до 242 тысяч рублей: Минобороны России раскрыло данные о зарплатах контрактников в зоне СВО
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От 204 до 242 тысяч рублей: Минобороны России раскрыло данные о зарплатах контрактников в зоне СВО

Размер денежного довольствия зависит от воинского звания, должности и выслуги лет

Минобороны России опубликовало данные о зарплатах военнослужащих-контрактников в зоне проведения спецоперации. В официальном Telegram-канале ведомства сообщили, что зарплата военного зависит от воинского звания, должности и выслуги лет и начинается от 204 тысяч рублей в месяц.


«В зависимости от воинского звания, должности и выслуги лет — от 204 тысяч рублей в месяц. Единовременно 195 тысяч рублей (при заключении контракта на срок от года и более)»,говорится в сообщении.


Меньше всех получают стрелки — от 204 тысяч рублей. Повара, водители, гранатометчики и пулеметчики ежемесячно имеют от 211 тысяч рублей. Старшему водителю-электрику и старшему саперу полагается зарплата в размере от 216 тысяч рублей, старшему телефонисту — от 219 тысяч рублей.


Зарплату от 226 тысяч рублей в месяц получает начальник радиостанции командно-штабной машины и инструктор штаба, а командиру отделения полагается от 232 тысяч. Наибольшее минимальное денежное довольствие полагается замкомандира взвода — командирам отделения — от 242 тысяч.


24 февраля 2022 года РФ начала спецоперацию на территории Украины и Донбасса. Президент РФ Владимир Путин тогда заявил, что Российская армия ставит перед собой задачи по демилитаризации и денацификации Украины, а также по защите мирного населения от геноцида.

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