Минцифры предложило создать и опробовать единый реестр воинского учета до конца 2023 года

Минцифры опубликовало проект постановления правительства России о создании единого электронного реестра воинского учета. Соответствующий документ был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Ведомство предлагает создать и опробовать реестр до конца года.





«Установить, что: на первом этапе мероприятий <…> обеспечиваются создание реестра воинского учета, а также апробация методических, организационных и технологических условий для обеспечения возможности его ведения и эксплуатации», — сказано в документе.





Второй этап должен пройти с 1 января по 31 декабря 2024 года. В эти сроки Минцифры России планирует постепенно вводить реестр в эксплуатацию. С 1 января 2025 года Минобороны РФ будет обеспечивать формирование в реестре записей воинского учета, а также заниматься его эксплуатацией.





Наполнением реестра будут заниматься военкоматы, также туда будут вноситься данные других государственных информационных систем. В этом реестре будут содержаться свыше 20 строк данных, в числе которых СНИЛС, личные данные, сведения о здоровье, образовании и многое другое.





Дума приняла закон о цифровом реестре военнообязанных и электронных повестках 11 апреля сразу во втором и третьем чтении, уже на следующий день его одобрили в Совфеде. Президент России Владимир Путин подписал закон о создании реестра воинского учета спустя пару дней — 14 апреля.





Председатель комитета Госдумы по обороне, соавтор законопроекта Андрей Картаполов ранее отметил, что единый реестр воинского учета позволит сделать «систему воинского учета прозрачной, а сведения актуальными», а также позволит исправить недостатки, которые вскрылись в 2022 году.