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Драматурга Светлану Петрийчук арестовали по делу об оправдании терроризма
Женщина пробудет под стражей до 4 июля undefined
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Драматурга Светлану Петрийчук арестовали по делу об оправдании терроризма

Женщина пробудет под стражей до 4 июля

Замоскворецкий районный суд Москвы удовлетворил ходатайство СК РФ и заключил под стражу до 4 июля драматурга Светлану Петрийчук по делу об оправдании терроризма. Причиной для возбуждения дела стал спектакль «Финист — Ясный Сокол», в котором она выступила в качестве сценариста.


«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Петрийчук меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 4 июля», — зачитала решение судья.


Следователь требовал отправить женщину в СИЗО, так как, по его мнению, находясь на свободе, она может сбежать из РФ, уничтожить доказательства или иным образом помешать расследованию. Сама Петрийчук сообщила, что скрываться не планировала, и указала, что у нее изъяли загранпаспорт.


Защита драматурга просила учесть, что она содержит своих родителей и сестру с ребенком, и избрать ей меру пресечения в виде домашнего ареста либо отпустить под залог в 600 тысяч рублей, однако суд отклонил запрос.


Незадолго до этого стало известно об аресте режиссера данной постановки Евгении Беркович. Женщина также была арестована до 4 июля. В зале суда режиссер отказалась признать вину, защита намерена обжаловать ее арест.


Спектакль «Финист — Ясный Сокол» вышел в 2020 году и был посвящен российским женщинам, которые в Сети познакомились с представителями радикального ислама и отправились в Сирию, чтобы стать их женами. В 2022 году данная постановка удостоилась двух премий «Золотая маска» за лучшую работу художника по костюмам, а также лучшую работу драматурга.

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#терроризм #суд #арест #рф
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