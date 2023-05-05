Минюст признал иноагентом директора ФБК Певчих

Министерство юстиции внесло в реестр иноагентов восемь физических и четыре юридических лица. Об этом сказано в обновленном списке на сайте ведомства. Под новые ограничения, согласно реестру, подпала в том числе и новый директор ФБК* Мария Певчих, критиковавшая спецоперацию России.





«Певчих распространяла мнения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации, публично поддерживала введение мер ограничительного характера в отношении представителей государственной власти Российской Федерации», — сообщили в ведомстве, уточнив, что она также призывала к свержению действующей власти.





В реестр иноагентов также попал глава отдела расследований ФБК Григорий Албуров. Он, по данным ведомства, публиковал фейки о действиях ВС РФ и публично поддерживал введение санкций против властей страны, являясь сотрудником организации, включенной в реестр иностранных агентов в РФ.





Он проживает за рубежом и находится в розыске, добавили в ведомстве.





В реестр также были включены журналист Ян Матвеев, экс-депутат Госдумы Мария Максакова-Игенбергс, политик Александр Осовцов, волонтер Елена Агафонова, политолог Владимир Пастухов и публицист Иван Преображенский.





Кроме того, иноагентами признаны издание «Тайга.инфо», общественная организация «Санкт-Петербургский Русский ПЕН-клуб», «Кризисная группа СК SOS» и женское общественно-политическое движение «Мягкая сила».





21 апреля Минюст РФ включил в список иноагентов журналиста издания Bellingcat Христо Грозева, которого незадолго до этого заочно арестовали по делу о незаконном пересечении границы России. Также в реестр тогда попали политик Эльвира Вихарева и активистка Наталья Севец-Ермолина.





*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан экстремистской организацией в РФ по решению суда. ФБК также признан в России НКО — иностранным агентом.