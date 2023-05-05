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Минюст признал иноагентом директора ФБК Певчих
Всего в реестр включили восемь физических и четыре юрлица undefined
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Минюст признал иноагентом директора ФБК Певчих

Всего в реестр включили восемь физических и четыре юрлица

Министерство юстиции внесло в реестр иноагентов восемь физических и четыре юридических лица. Об этом сказано в обновленном списке на сайте ведомства. Под новые ограничения, согласно реестру, подпала в том числе и новый директор ФБК* Мария Певчих, критиковавшая спецоперацию России.


«Певчих распространяла мнения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации, публично поддерживала введение мер ограничительного характера в отношении представителей государственной власти Российской Федерации»,сообщили в ведомстве, уточнив, что она также призывала к свержению действующей власти.


В реестр иноагентов также попал глава отдела расследований ФБК Григорий Албуров. Он, по данным ведомства, публиковал фейки о действиях ВС РФ и публично поддерживал введение санкций против властей страны, являясь сотрудником организации, включенной в реестр иностранных агентов в РФ.


Он проживает за рубежом и находится в розыске, добавили в ведомстве.


В реестр также были включены журналист Ян Матвеев, экс-депутат Госдумы Мария Максакова-Игенбергс, политик Александр Осовцов, волонтер Елена Агафонова, политолог Владимир Пастухов и публицист Иван Преображенский.


Кроме того, иноагентами признаны издание «Тайга.инфо», общественная организация «Санкт-Петербургский Русский ПЕН-клуб», «Кризисная группа СК SOS» и женское общественно-политическое движение «Мягкая сила».


21 апреля Минюст РФ включил в список иноагентов журналиста издания Bellingcat Христо Грозева, которого незадолго до этого заочно арестовали по делу о незаконном пересечении границы России. Также в реестр тогда попали политик Эльвира Вихарева и активистка Наталья Севец-Ермолина.


*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан экстремистской организацией в РФ по решению суда. ФБК также признан в России НКО — иностранным агентом.

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#минюст #рф #иноагент #фбк #певчих
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