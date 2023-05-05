Балицкий: Контрнаступление ВСУ может начаться в ближайшие дни или даже часы

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что контрнаступление ВСУ в регионе может начаться уже в ближайшие дни или часы. Об этом он заявил в эфире «Соловьев-Live», уточнив, что в настоящее время ситуация напряженная, а Украина перебрасывает технику по ночам.





«Мы понимаем, что контрнаступление в ближайшее время произойдет. Мы владеем ситуацией с линией боевого столкновения, за пределами линии боевого столкновения на глубину до 150 километров и понимаем, что днями это может произойти, это может произойти даже часами», — сказал Балицкий.





По его словам, бойцы ВСУ полностью выселяют прифронтовую серую зону, в том числе город Степногорск. Однако, отметил врио главы Запорожской области, «мы готовы встретить противника, если он пойдет на нашу землю».





Балицкий также прокомментировал решение о вывозе жителей населенных пунктов региона из-за усиления обстрелов со стороны ВСУ. По его словам, за неделю были обстреляны ближайшие к линии столкновения города.





«Противник бьет не выборочно, не избирательно, иногда площадями просто закрывает, попадают под раздачу школы, детские сады. Соответственно, это нас не могло оставить равнодушными к ситуации», — указал врио главы региона.





Ранее бизнесмен Евгений Пригожин, называющий себя основателем ЧВК «Вагнер», сообщил о начале контрнаступления украинских войск. При этом он отметил, что люди и снаряды у Вооруженных сил Украины «в безлимите».