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Кадыров заявил о готовности подразделения «Ахмат» заменить ЧВК «Вагнер» в Бахмуте
Глава Чечни отметил, что «это вопрос нескольких часов» undefined
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Кадыров заявил о готовности подразделения «Ахмат» заменить ЧВК «Вагнер» в Бахмуте

Глава Чечни отметил, что «это вопрос нескольких часов»

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал слова бизнесмена Евгения Пригожина о том, что подразделения ЧВК «Вагнер» 10 мая покинут Бахмут (Артемовск) из-за нехватки боеприпасов. По его словам, чеченские бойцы готовы занять место вагнеровцев в Бахмуте, если их решат вывести оттуда.


«Да, если уйдет старший брат Пригожин и «Вагнер», то Генштаб потеряет опытное боевое подразделение, и на его место в Артемовске придет младший брат Кадыров и «Ахмат». Если сценарий все же будет таким, то наши бойцы уже готовы выдвинуться и занять город», написал Кадыров в своем Telegram-канале, уточнив, что «это вопрос нескольких часов».


При этом чеченский лидер отметил, что забрать оставшиеся два километра города ему бы хотелось «не ценой жизни воинов, а результатом поддержки, взаимопонимания, решительности командования и бойцов». Он также обратился к министру обороны РФ Сергею Шойгу и начальнику генштаба ВС РФ Валерию Герасимову с просьбой решить вопрос с нехваткой снарядов.


«Очень надеюсь, что к моему призыву прислушается Сергей Кужугетович и будет отдан приказ Генеральному штабу выехать на место и разобраться. Это единственный и по-солдатски правильный выход из ситуации», — подчеркнул политик.


Кадыров указал, что чеченские подразделения бок о бок воевали с бойцами ЧВК «Вагнер» на наиболее сложных участках зоны спецоперации и «вместе выполняли священный долг перед Родиной без разделения на веру или национальности». Чеченский лидер подчеркнул, что интересы государства и безопасность страны в текущей ситуации должны быть на первом месте.


«Когда закончится СВО, хотелось бы, чтобы победителями были все мы, каждый боец, каждый командир, каждый российский патриот. Вместе», — заключил Кадыров.


5 мая Евгений Пригожин, называющий себя основателем ЧВК «Вагнер», сообщил, что подразделениям этой частной военной компании уже 10 мая придется покинуть Бахмут. По словам предпринимателя, причина вывода сил — дефицит боеприпасов. По версии бизнесмена, силы ЧВК «Вагнер» попросту «попали в немилость завистливых околовоенных бюрократов».

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#спецоперация #кадыров #артемовск #рф #украина #чвк вагнер
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