Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» 10 мая уйдет из Бахмута

Подразделения ЧВК «Вагнер» 10 мая покинут Бахмут (Артемовск), заявил бизнесмен Евгений Пригожин, называющий себя основателем этой частной военной компании. По словам предпринимателя, причина вывода сил — дефицит боеприпасов. Заявление бизнесмена, командования и бойцов военной компании опубликовала пресс-служба Пригожина.





Пригожин указал, что подразделения ЧВК «Вагнер» приехали из Африки в зону СВО и вступили в первый бой 19 марта 2022 года, 9 мая был взят город Попасная в ЛНР, бойцы «подарили первую значимую победу в Донбассе». После серии неудач российских войск командование ЧВК «Вагнер» совместно с командующим группировкой генералом армии Сергеем Суровикиным приняло решение о проведении операции «Бахмутская мясорубка», говорится в заявлении Пригожина.





Операция в Бахмуте, по словам бизнесмена, показала высочайшую эффективность, отвлекла крупные силы противника, дала Российской армии возможность занять выгодные рубежи для обороны и продолжить наступление.





В сентябре-октябре, во время выхода российских войск из Лимана (Красного Лимана), Изюма и Балаклеи, ЧВК «Вагнер» сдержала натиск противника под Кременной, заняв линию обороны на 132 километра и линию второго эшелона на 207 километров, добавил Пригожин.