Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» 10 мая уйдет из Бахмута

Подразделения ЧВК «Вагнер» 10 мая покинут Бахмут (Артемовск), заявил бизнесмен Евгений Пригожин, называющий себя основателем этой частной военной компании. По словам предпринимателя, причина вывода сил — дефицит боеприпасов. Заявление бизнесмена, командования и бойцов военной компании опубликовала пресс-служба Пригожина.
Пригожин указал, что подразделения ЧВК «Вагнер» приехали из Африки в зону СВО и вступили в первый бой 19 марта 2022 года, 9 мая был взят город Попасная в ЛНР, бойцы «подарили первую значимую победу в Донбассе». После серии неудач российских войск командование ЧВК «Вагнер» совместно с командующим группировкой генералом армии Сергеем Суровикиным приняло решение о проведении операции «Бахмутская мясорубка», говорится в заявлении Пригожина.
Операция в Бахмуте, по словам бизнесмена, показала высочайшую эффективность, отвлекла крупные силы противника, дала Российской армии возможность занять выгодные рубежи для обороны и продолжить наступление.
В сентябре-октябре, во время выхода российских войск из Лимана (Красного Лимана), Изюма и Балаклеи, ЧВК «Вагнер» сдержала натиск противника под Кременной, заняв линию обороны на 132 километра и линию второго эшелона на 207 километров, добавил Пригожин.
После этого, по версии бизнесмена, силы ЧВК «Вагнер» «попали в немилость завистливых околовоенных бюрократов». Начался искусственный «снарядный голод», предпринята попытка создания «кадрового голода», говорится в заявлении предпринимателя.
К 9 мая 2023 года «вагнеровцы» должны были взять Бахмут, но «околовоенные бюрократы», зная об этом, с 1 мая отрезали подразделения компании от любых артиллерийских поставок, указал Пригожин. По его утверждению, российские войска с трудом сдерживают фланги на Бахмутском направлении.
«Названная численность войск сильно отличается от реальной, царят приписки: вместо десятков тысяч — десятки и редко сотни бойцов», — говорится в заявлении.
По словам бизнесмена, наступательные ресурсы ЧВК «Вагнер» были исчерпаны в апреле 2023 года, но бойцы все равно продвигаются, несмотря на пятикратное превосходство противника. Из-за отсутствия боеприпасов, указал Пригожин, потери ЧВК «Вагнер» с каждым днем «растут в геометрической прогрессии».
Пригожин пояснил: несмотря на дефицит боеприпасов, ЧВК «Вагнер» продолжит наступление на Бахмут до 10 мая, чтобы встретить День Победы «блеском русского оружия».
«10 мая 2023 года мы [будем] вынуждены передать позиции в населенном пункте Бахмут подразделениям Министерства обороны и вывести остатки ЧВК «Вагнер» в тыловые лагеря, чтобы зализать раны», — говорится в заявлении. Оно адресовано министру обороны Сергею Шойгу, главе Генштаба Валерию Герасимову, президенту Владимиру Путину и российскому народу.
Пригожин указал, что бойцы покинут Бахмут, так как при отсутствии боеприпасов обречены на бессмысленную гибель. Бизнесмен также пояснил, что выступил с открытым заявлением, потому что власти не рассмотрели ни одно из его писем. Он попросил Герасимова подписать распоряжение о передаче позиций в Бахмуте Российской армии и указать дату, когда будет произведена смена войск.
Пригожин отметил, что силам ЧВК «Вагнер» осталось взять 2,5 квадратного километра для полного контроля над Бахмутом. Он заверил, что бойцы «залижут раны» и снова вступят в бой, когда Родина будет в опасности.
Отвечая на возможную критику решения о выводе сил из Бахмута, Пригожин пригласил «умников» участвовать в боевых действиях в городе вместо погибших бойцов ЧВК «Вагнер».
Пригожин регулярно заявляет о нехватке боеприпасов. 1 мая он говорил, что у него есть оружие на армию в миллион человек, и предложил обменять на «Авито» эти запасы на артиллерийские снаряды.