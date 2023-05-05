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Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» 10 мая уйдет из Бахмута
Причина — в недостатке боеприпасов, указал бизнесмен Бойцы подразделения ЧВК "Вагнер" и основатель группы бизнесмен Евгений Пригожин
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Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» 10 мая уйдет из Бахмута

Причина — в недостатке боеприпасов, указал бизнесмен

Бойцы подразделения ЧВК "Вагнер" и основатель группы бизнесмен Евгений Пригожин Фото: РИА Новости

Подразделения ЧВК «Вагнер» 10 мая покинут Бахмут (Артемовск), заявил бизнесмен Евгений Пригожин, называющий себя основателем этой частной военной компании. По словам предпринимателя, причина вывода сил — дефицит боеприпасов. Заявление бизнесмена, командования и бойцов военной компании опубликовала пресс-служба Пригожина.


Пригожин указал, что подразделения ЧВК «Вагнер» приехали из Африки в зону СВО и вступили в первый бой 19 марта 2022 года, 9 мая был взят город Попасная в ЛНР, бойцы «подарили первую значимую победу в Донбассе». После серии неудач российских войск командование ЧВК «Вагнер» совместно с командующим группировкой генералом армии Сергеем Суровикиным приняло решение о проведении операции «Бахмутская мясорубка», говорится в заявлении Пригожина.


Операция в Бахмуте, по словам бизнесмена, показала высочайшую эффективность, отвлекла крупные силы противника, дала Российской армии возможность занять выгодные рубежи для обороны и продолжить наступление.


В сентябре-октябре, во время выхода российских войск из Лимана (Красного Лимана), Изюма и Балаклеи, ЧВК «Вагнер» сдержала натиск противника под Кременной, заняв линию обороны на 132 километра и линию второго эшелона на 207 километров, добавил Пригожин.

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После этого, по версии бизнесмена, силы ЧВК «Вагнер» «попали в немилость завистливых околовоенных бюрократов». Начался искусственный «снарядный голод», предпринята попытка создания «кадрового голода», говорится в заявлении предпринимателя.


К 9 мая 2023 года «вагнеровцы» должны были взять Бахмут, но «околовоенные бюрократы», зная об этом, с 1 мая отрезали подразделения компании от любых артиллерийских поставок, указал Пригожин. По его утверждению, российские войска с трудом сдерживают фланги на Бахмутском направлении.


«Названная численность войск сильно отличается от реальной, царят приписки: вместо десятков тысяч — десятки и редко сотни бойцов», — говорится в заявлении.


По словам бизнесмена, наступательные ресурсы ЧВК «Вагнер» были исчерпаны в апреле 2023 года, но бойцы все равно продвигаются, несмотря на пятикратное превосходство противника. Из-за отсутствия боеприпасов, указал Пригожин, потери ЧВК «Вагнер» с каждым днем «растут в геометрической прогрессии».

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Пригожин пояснил: несмотря на дефицит боеприпасов, ЧВК «Вагнер» продолжит наступление на Бахмут до 10 мая, чтобы встретить День Победы «блеском русского оружия».


«10 мая 2023 года мы [будем] вынуждены передать позиции в населенном пункте Бахмут подразделениям Министерства обороны и вывести остатки ЧВК «Вагнер» в тыловые лагеря, чтобы зализать раны», — говорится в заявлении. Оно адресовано министру обороны Сергею Шойгу, главе Генштаба Валерию Герасимову, президенту Владимиру Путину и российскому народу.


Пригожин указал, что бойцы покинут Бахмут, так как при отсутствии боеприпасов обречены на бессмысленную гибель. Бизнесмен также пояснил, что выступил с открытым заявлением, потому что власти не рассмотрели ни одно из его писем. Он попросил Герасимова подписать распоряжение о передаче позиций в Бахмуте Российской армии и указать дату, когда будет произведена смена войск.


Пригожин отметил, что силам ЧВК «Вагнер» осталось взять 2,5 квадратного километра для полного контроля над Бахмутом. Он заверил, что бойцы «залижут раны» и снова вступят в бой, когда Родина будет в опасности.


Отвечая на возможную критику решения о выводе сил из Бахмута, Пригожин пригласил «умников» участвовать в боевых действиях в городе вместо погибших бойцов ЧВК «Вагнер».

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Пригожин регулярно заявляет о нехватке боеприпасов. 1 мая он говорил, что у него есть оружие на армию в миллион человек, и предложил обменять на «Авито» эти запасы на артиллерийские снаряды.

#евгений пригожин #артемовск #чвк вагнер #бахмут #специальная военная операция #украина #рф
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