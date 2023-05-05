Премьер Венгрии заявил, что победа Украины и смирение России возможны только в сказке

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что ситуация, при которой Россия смирилась бы со своим поражением в конфликте с Украиной, возможна лишь в сказке. По словам Орбана, в этом противостоянии Москвы и Киева «едва ли будут победители».





Премьер Венгрии в эфире радиостанции Kossuth признался, что у него «не хватит фантазии вообразить, что кто-то может победить ядерную державу». Он уверен, что российская сторона не будет «сложа руки смотреть, как их побеждают, ломают их политическую систему, убивают их президента, устраивают атаку дронов над Красной площадью».





«Верить, что они [Россия] будут молча смотреть и смирятся с военным поражением, могут те, кто не вырос из детского возраста. Так в сказке бывает. В реальности нет», — подчеркнул Орбан.





Он обратил внимание, что Украину финансируют и вооружают страны НАТО, поэтому «только от Запада и Америки зависит, сколько денег и как долго они готовы тратить» на продолжение этого конфликта с Россией.





Орбан также назвал контрнаступление ВСУ «последней возможностью для украинцев добиться какого-то военного успеха». «Если это произойдет, то тогда мы увидим, каков реальный баланс сил между противоборствующими сторонами. Ситуация станет более ясной, и будет больше возможностей для дипломатических действий во имя мира», — считает венгерский премьер.