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Глава МИД Китая заверил Лаврова в готовности вместе с Россией урегулировать кризис на Украине
Пекин планирует «настойчиво содействовать продвижению мирных переговоров» undefined
Новости

Глава МИД Китая заверил Лаврова в готовности вместе с Россией урегулировать кризис на Украине

Пекин планирует «настойчиво содействовать продвижению мирных переговоров»

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил своему российскому коллеге Сергею Лаврову, что Пекин готов вместе с Москвой урегулировать кризис на Украине. Министры встретились в штате Гоа в Индии.


«Мы готовы путем контактов и координации с Россией внести реальный вклад в политическое урегулирование украинского кризиса»,цитирует министра иностранных дел Китая ТАСС.


Цинь Ган добавил, что Пекин «будет настойчиво содействовать продвижению мирных переговоров». Он отметил, что российско-китайское взаимодействие по всем направлениям усилилось после визита председателя КНР Си Цзиньпина в РФ в марте. 


«Китай готов <...> усилить стратегические контакты с РФ, укреплять и углублять сотрудничество во всех сферах», — сказал министр.


26 апреля пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что мирные планы Украины и Китая нашли общие точки соприкосновения. Он отметил, что глава КНР лично представил китайский мирный план по урегулированию кризиса на Украине, а Владимир Зеленский рассказал Си Цзиньпину о своей формуле мира. 

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Пресс-секретарь Зеленского заявил, что мирные планы Украины и Китая нашли точки соприкосновения

Сергей Никифоров указал, что позиции стран совпадают в том числе в вопросе неиспользования ядерного оружия 26 апреля 2023
Dailystorm - Пресс-секретарь Зеленского заявил, что мирные планы Украины и Китая нашли точки соприкосновения
#лавров #украина #китай
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