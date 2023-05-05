Глава МИД Китая заверил Лаврова в готовности вместе с Россией урегулировать кризис на Украине

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил своему российскому коллеге Сергею Лаврову, что Пекин готов вместе с Москвой урегулировать кризис на Украине. Министры встретились в штате Гоа в Индии.





«Мы готовы путем контактов и координации с Россией внести реальный вклад в политическое урегулирование украинского кризиса», — цитирует министра иностранных дел Китая ТАСС.





Цинь Ган добавил, что Пекин «будет настойчиво содействовать продвижению мирных переговоров». Он отметил, что российско-китайское взаимодействие по всем направлениям усилилось после визита председателя КНР Си Цзиньпина в РФ в марте.





«Китай готов <...> усилить стратегические контакты с РФ, укреплять и углублять сотрудничество во всех сферах», — сказал министр.





26 апреля пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что мирные планы Украины и Китая нашли общие точки соприкосновения. Он отметил, что глава КНР лично представил китайский мирный план по урегулированию кризиса на Украине, а Владимир Зеленский рассказал Си Цзиньпину о своей формуле мира.