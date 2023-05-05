VK создаст аналог приложения для знакомств Tinder

VK разработает приложение для знакомств после ухода из России американской Match Group, которой принадлежит Tinder. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на два источника, близких к компании, и собеседника, близкого к дейтинговому сервису. По данным издания, аналог Tinder появится уже нынешним летом.
В статье отмечается, что во «ВКонтакте» уже есть внутренний сервис «VK Знакомства». Однако отдельное новое приложение для знакомств не потребует аккаунта во «ВКонтакте».
В мае совокупная аудитория «VK Знакомств» год к году увеличилась на 81% и достигла 22,1 миллиона уникальных пользователей, сообщили в компании. Активная месячная аудитория сервиса составила более 2,4 миллиона человек.
Однако хоть набранная база пользователей во «ВКонтакте» позволяет расширять аудиторию сервиса, но с другой стороны, является сдерживающим фактором. Один из источников газет пояснил, что ряд пользователей смущает, что в сервисе знакомств им может попасться кто-то из уже добавленных в друзья во «ВКонтакте».
Аналитик акселератора Fintech Lab Сергей Вильянов обратил внимание, что во «ВКонтакте» люди общаются с друзьями, смотрят кино, слушают музыку, и выделение функционала знакомств в отдельную площадку — вполне логичный шаг.
По мнению Вильянова, полноценная конкуренция с Tinder, Pure, Badoo вряд ли возможна, поскольку там были интересные многим женщинам и некоторым мужчинам представители дальнего зарубежья. Однако если внедрить адекватные инструменты модерации, отсекающие мошенников и агентства, и не задирать цены на премиум-сервисы — «отъесть» долю у «Мамбы», LovePlanet, «Фотостраны» и «ДругВокруг» вполне реально, считает аналитик. Он добавил, что очень важно включить в приложение функцию приема денег из-за рубежа, иначе не получится привлекать иностранцев на платформу.
Уход Tinder из России даст дейтинг-приложению от VK шанс на успех, потому что основа работы Tinder — поиск людей по геолокации, отметил в беседе с изданием гендиректор коммуникационного агентства iTrend Павел Житнюк. После прекращения Tinder работы он, вероятно, отключит геосервисы в РФ, заметил эксперт. VPN в данном случае будет бессмыслен, поскольку суть именно в поиске «людей рядом», а VPN будет отображать локацию пользователя в любой другой стране, но не в России, добавил Житнюк.
Компания Match Group, которой принадлежит сервис онлайн-знакомств Tinder, ранее заявила о прекращении деятельности в России к 30 июня. Match Group, кроме Tinder, владеет сервисами Match.com, Meetic, OkCupid, Hinge, PlentyOfFish, Ship и OurTime.
После начала СВО на Украине Tinder отключил для пользователей в России возможность оплачивать услуги сервиса. 28 июля Мировой суд Москвы оштрафовал на два миллиона рублей Match Group LLC, владеющую Tinder, за отказ локализовать данные российских пользователей. Роскомнадзор направил Match Group требование о локализации данных, но компания так и не сделала этого.
За последний год в России перестали работать такие сервисы, как Spotify и Netflix, а также приложения для знакомств Bumble, Badoo и Fruitz. Дейтинг-платформы ушли и из Белоруссии.