VK создаст аналог приложения для знакомств Tinder

VK разработает приложение для знакомств после ухода из России американской Match Group, которой принадлежит Tinder. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на два источника, близких к компании, и собеседника, близкого к дейтинговому сервису. По данным издания, аналог Tinder появится уже нынешним летом.





В статье отмечается, что во «ВКонтакте» уже есть внутренний сервис «VK Знакомства». Однако отдельное новое приложение для знакомств не потребует аккаунта во «ВКонтакте».





В мае совокупная аудитория «VK Знакомств» год к году увеличилась на 81% и достигла 22,1 миллиона уникальных пользователей, сообщили в компании. Активная месячная аудитория сервиса составила более 2,4 миллиона человек.





Однако хоть набранная база пользователей во «ВКонтакте» позволяет расширять аудиторию сервиса, но с другой стороны, является сдерживающим фактором. Один из источников газет пояснил, что ряд пользователей смущает, что в сервисе знакомств им может попасться кто-то из уже добавленных в друзья во «ВКонтакте».





Аналитик акселератора Fintech Lab Сергей Вильянов обратил внимание, что во «ВКонтакте» люди общаются с друзьями, смотрят кино, слушают музыку, и выделение функционала знакомств в отдельную площадку — вполне логичный шаг.





По мнению Вильянова, полноценная конкуренция с Tinder, Pure, Badoo вряд ли возможна, поскольку там были интересные многим женщинам и некоторым мужчинам представители дальнего зарубежья. Однако если внедрить адекватные инструменты модерации, отсекающие мошенников и агентства, и не задирать цены на премиум-сервисы — «отъесть» долю у «Мамбы», LovePlanet, «Фотостраны» и «ДругВокруг» вполне реально, считает аналитик. Он добавил, что очень важно включить в приложение функцию приема денег из-за рубежа, иначе не получится привлекать иностранцев на платформу.