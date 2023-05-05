Беспилотник снова атаковал Ильский НПЗ в Краснодарском крае

Пожар произошел на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае из-за атаки беспилотника. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.





В то же время РИА Новости пишет со ссылкой на источник, что пожар произошел из-за самовоспламенения нефтепродуктов после предыдущей атаки дрона.





Как сообщили в управлении МЧС по Краснодарскому краю, площадь возгорания составила 60 квадратных метров, его ликвидировали до приезда пожарных. Погибших и пострадавших нет.





В ночь на 4 мая беспилотник также атаковал Ильский НПЗ. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров. Жертв и пострадавших в результате инцидента также нет.





Тогда же, в ночь на четверг, дрон врезался в строящиеся конструкции Новошахтинского завода нефтепродуктов в Ростовской области. С пожаром справились сами сотрудники предприятия. Обошлось без жертв.