Российские военные уничтожили беспилотник в районе аэродрома Бельбек в Севастополе

Беспилотник уничтожен силами ПВО в районе аэродрома Бельбек в городе Севастополе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава населенного пункта Михаил Развожаев. По его словам, разрушений в результате данного инцидента нет, а ситуация находится под контролем российских военных.





«Очередная атака на Севастополь. Около 19:00 силами ПВО уничтожен БПЛА в районе аэродрома Бельбек», — написал Развожаев.





3 мая советник главы Крыма Олег Крючков уже сообщал о том, что системы ПВО сбили два украинских беспилотника в Крыму. Тогда он отметил, что гражданам необходимо ориентироваться лишь на официальные источники.





ВСУ с июля прошлого года периодически пытаются атаковать Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. В качестве целей нападения украинских солдат были штаб флота, объекты энергетики и аэродромы. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.





В Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности. В регионе усилена работа силовых органов, проводятся досмотры на вокзалах и в других людных местах. Кроме того, все медицинские организации в Крыму работают в режиме повышенной готовности. Также повышена охрана всех стратегических объектов, в том числе энергетических.