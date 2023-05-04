В Сети появились кадры уничтожения беспилотника над Киевом

Очевидцы опубликовали кадры уничтожения беспилотника над Киевом. На представленном ролике видно, как силы ПВО Украины пытаются поразить дрон и в итоге сбивают его. Обломки беспилотника, судя по видео, упали в черте города. Вскоре глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что украинские военные сбили этот беспилотник.
«Во время последней воздушной тревоги над Киевом был зафиксирован беспилотный летательный аппарат. Силами и средствами противовоздушной обороны объект был сбит», — заявил Попко в Telegram-канале Киевской городской военной администрации.
По его словам, информации о пострадавших и разрушениях нет. При этом мэр украинской столицы Виталий Кличкой заявил в своем Telegram-канале, что после череды взрывов начался пожар в здании в Соломенском районе. Позднее Попко также сообщил о возгорании дома после падения дрона.
«В результате падения обломков сбитого БПЛА в Соломенском районе столицы в нежилом помещении возник пожар. Представители ГСЧС (Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. — Примеч. Daily Storm) работают на месте», — отмечал он.
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве. По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, воздушную тревогу объявили в Киевской области в 19:42 по московскому времени, а уже в 20:00 сирены включили и в Киеве. В настоящее время тревоги в городе нет.