В Сети появились кадры уничтожения беспилотника над Киевом

Очевидцы опубликовали кадры уничтожения беспилотника над Киевом. На представленном ролике видно, как силы ПВО Украины пытаются поразить дрон и в итоге сбивают его. Обломки беспилотника, судя по видео, упали в черте города. Вскоре глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что украинские военные сбили этот беспилотник.





«Во время последней воздушной тревоги над Киевом был зафиксирован беспилотный летательный аппарат. Силами и средствами противовоздушной обороны объект был сбит», — заявил Попко в Telegram-канале Киевской городской военной администрации.