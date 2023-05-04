Кадыров восхитился сдержанностью Путина после атаки Украины на Кремль и пообещал, что виновные ответят

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал попытку украинских беспилотников атаковать Кремль. В своем Telegram-канале он назвал произошедшее в Москве «провокацией и вынуждением РФ к более массированным действиям». Атака украинских дронов, считает политик, не должна и не будет менять продуманный РФ ход спецоперации на Украине.





«Цепочка последовавших заявлений и завуалированных вбросов в СМИ должны были, по задумке организаторов, задеть амбиции и подтолкнуть Верховного главнокомандующего России к более масштабным и жестоким действиям на Украине, например, массовым ковровым бомбардировкам городов», — считает Кадыров.





Чеченский лидер восхитился сдержанностью и мудростью президента Владимира Путина, который «не поддался на эту гнусную провокацию». По его словам, «ответить за этот поступок организаторам придется», но прежде России необходимо «восстановить мировые институты справедливости».





«Да, это нападение на президента, а значит, на государство и, как следствие, на весь народ Российской Федерации. Но это не должно влиять на наши задуманные планы и интересы. А возмездие, конечно, будет. И оно будет хирургически и ювелирно точным», — заключил политик.





В ночь на 3 мая два украинских дрона пытались нанести удар по Кремлю. Они были нацелены на резиденцию российского президента Владимира Путина, но благодаря оперативным действиям спецслужб беспилотники были выведены из строя. Президент в результате этой атаки не пострадал.





Позднее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что главы государства в момент атаки не было в здании. Москва расценивает ЧП как террористическую акцию и покушение на Путина, проведенные в преддверии 9 Мая.





Произошедшее также не оставил без внимания и зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он сообщил, что после произошедшего у РФ не остается других вариантов, кроме как устранить президента Украины Владимира Зеленского.