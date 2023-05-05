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Террорист расстрелял восемь человек в Сербии
Еще 13 пострадали undefined
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Террорист расстрелял восемь человек в Сербии

Еще 13 пострадали

Восемь человек погибли и 13 пострадали в результате стрельбы в сербской общине Младеновац, сообщает газета «Вечерние новости». Среди погибших — полицейский.


Как пишет газета «Блиц», 21-летний нападавший во дворе школы поссорился с 20-летним полицейским. Затем он пошел домой, вернулся с автоматом и открыл стрельбу, сообщают «Вечерние новости».


Изначально сербские издания сообщили, что полицейские окружили стрелка в селе Шепшин и он открыл по ним огонь, затем появилась информация, что поиски преступника продолжаются. В розыске стрелка участвуют более 600 полицейских. Министр внутренних дел Сербии Братислав Гашич назвал стрельбу в общине Младеновац терактом.

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За последние дни это вторая массовая стрельба в Сербии: 3 мая подросток открыл огонь в школе в Белграде. Погибли девять человек (восемь учеников и охранник), шесть детей и учитель пострадали.

#происшествие #сербия #стрельба
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