Террорист расстрелял восемь человек в Сербии

Восемь человек погибли и 13 пострадали в результате стрельбы в сербской общине Младеновац, сообщает газета «Вечерние новости». Среди погибших — полицейский.





Как пишет газета «Блиц», 21-летний нападавший во дворе школы поссорился с 20-летним полицейским. Затем он пошел домой, вернулся с автоматом и открыл стрельбу, сообщают «Вечерние новости».





Изначально сербские издания сообщили, что полицейские окружили стрелка в селе Шепшин и он открыл по ним огонь, затем появилась информация, что поиски преступника продолжаются. В розыске стрелка участвуют более 600 полицейских. Министр внутренних дел Сербии Братислав Гашич назвал стрельбу в общине Младеновац терактом.