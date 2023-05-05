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Члена делегации России госпитализировали после нападения украинца на саммите в Турции
Представители Киева дважды пытались устроить провокацию, сообщили в посольстве undefined
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Члена делегации России госпитализировали после нападения украинца на саммите в Турции

Представители Киева дважды пытались устроить провокацию, сообщили в посольстве

Член украинской делегации напал на представителя российской в кулуарах Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Анкаре, его доставили в больницу. Об этом сообщает российское посольство в Анкаре.


Инцидент произошел, когда в телеэфире выступала глава российской делегации депутат Госдумы Ольга Тимофеева, кадры опубликовала телеведущая Ольга Скабеева. На ролике видно, как депутат Рады Александр Мариковский встал с флагом Украины за спиной Тимофеевой, после этого секретарь делегации РФ Валерий Ставицкий вырывает его из рук и уходит. Украинский делегат догоняет его и бьет.

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В посольстве напомнили, что представители Украины дважды пытались устроить провокацию на саммите ПАЧЭС. Первый раз это произошло на выступлении Тимофеевой на мероприятии, тогда члены украинской делегации вывесили свой флаг. Спикер парламента Турции Мустафа Шентоп попросил украинцев воздержаться от неуместных действий и попытался удалить их с заседания.


После первого инцидента Тимофеева сказала Daily Storm, что для нее было неожиданно, что украинская делегация поведет себя так саммите спикеров, где сидели руководители парламентов нескольких стран. Она также отметила, что представители Киева «это делают до тех пор, пока это все не выложат в социальные сети», а дальше «успокаиваются и ведут себя более адекватно».

#турция #украина #рф
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