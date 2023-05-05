Члена делегации России госпитализировали после нападения украинца на саммите в Турции

Член украинской делегации напал на представителя российской в кулуарах Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Анкаре, его доставили в больницу. Об этом сообщает российское посольство в Анкаре.





Инцидент произошел, когда в телеэфире выступала глава российской делегации депутат Госдумы Ольга Тимофеева, кадры опубликовала телеведущая Ольга Скабеева. На ролике видно, как депутат Рады Александр Мариковский встал с флагом Украины за спиной Тимофеевой, после этого секретарь делегации РФ Валерий Ставицкий вырывает его из рук и уходит. Украинский делегат догоняет его и бьет.