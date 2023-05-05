Российская авиация ударила по базе иностранных военных инструкторов в Черниговской области

Оперативно-тактическая авиация российской группировки «Запад» нанесла удар по пункту временной дислокации иностранных инструкторов ВСУ, скоплению живой силы, вооружения и техники в районе села Лизуновка в Черниговской области. Об этом РИА Новости сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.





На Купянском направлении уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ из состава 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад, также сорваны четыре попытки ротации украинских войск, сказал он.





В конце марта Минобороны сообщило об уничтожении 60 членов «Грузинского легиона», которые были причастны к пыткам и убийствам российских военных под Киевом.





2 мая министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что за прошедший месяц украинская армия потеряла более 15 тысяч человек, несмотря на крупную военную помощь со стороны Запада.