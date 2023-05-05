ВСУ сообщили, что сбили свой беспилотник Bayraktar над Киевом

Украинские военные вечером 4 мая сбили свой беспилотник Bayraktar TB2 в небе над Киевом, сообщает командование Воздушных сил страны на своей странице в Facebook*. Аппарат во время планового полета в Киевской области потерял управление, поэтому было принято решение его сбить, говорится в сообщении.





Командование отметило, что «бесконтрольное пребывание» БПЛА в небе над украинской столицей могло привести к «нежелательным последствиям». Предположительно, беспилотник потерял управление из-за технической неисправности. Жертв и пострадавших нет.





Накануне в Сети публиковали кадры с летящим над Киевом беспилотником. Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщал о пожаре в Печерском и Соломенском районах города из-за падения обломков двух беспилотников.





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