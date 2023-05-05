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«Ъ»: Японская сеть Uniqlo закроет большинство своих крупных магазинов одежды в России
Ожидается, что часть освобождаемых площадок займет российская Gloria Jeans undefined
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«Ъ»: Японская сеть Uniqlo закроет большинство своих крупных магазинов одежды в России

Ожидается, что часть освобождаемых площадок займет российская Gloria Jeans

Японская одежная сеть Uniqlo закроет в России большинство своих крупных магазинов. Об этом пишет «Коммерсантъ». По итогам прошлого года у Uniqlo в РФ вышло свыше 10 миллиардов рублей убытков. По данным издания, основную часть освобождаемых сетью площадок займет российская Gloria Jeans. Но, как отмечают эксперты, локальным брендам пока сложно привлекать большой поток покупателей в отличие от международных компаний.


На месте первого российского магазина Uniqlo в ТЦ «Атриум» откроется точка Lime, а еще одну площадку японского бренда в другом крупном объекте — AFI Mall займет Gloria Jeans, сообщили изданию два консультанта на рынке торговой недвижимости.


В Gloria Jeans при этом заявили, что в ближайшие месяцы магазины ретейлера откроются в нескольких местах, ранее занятых Uniqlo, в том числе и в AFI Mall. До этого Gloria Jeans арендовала площади Uniqlo на Новом Арбате в Москве и в Доме мод в Петербурге.


Сеть Uniqlo объявила о временной приостановке работы магазинов в РФ в марте 2022 года. До этого времени под брендом Uniqlo в России работало 50 точек. По состоянию на конец января 2023 года их осталось 27, которые были временно закрыты. Источник «Коммерсанта» ранее утверждал, что в Uniqlo раздумывали над полным уходом из РФ еще осенью 2022 года, но изначально планировалось закрыть лишь нерентабельные точки.

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Puma приостановила работу магазинов на территории России

Решение принято на фоне событий на Украине 5 марта 2022
Dailystorm - Puma приостановила работу магазинов на территории России

В мае изданию стало известно, что один из крупнейших в мире производителей спортивной одежды Adidas, временно закрывший магазины в России весной прошлого года, планирует передать местное подразделение иностранному инвестору. Если сделка состоится, это позволит перезапустить порядка 100 наиболее прибыльных магазинов Adidas в новом формате.


Сейчас российский Adidas поддерживает деятельность, сдав часть офисных и складских помещений в субаренду в Московской области. Всего под управлением Adidas находятся около 500 магазинов в РФ и странах СНГ. Этот регион приносил немецкой компании 3% от общего объема продаж. После ухода с российского рынка компания вынуждена терпеть убытки.

#одежда #торговые сети #магазины #zara #uniqlo
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