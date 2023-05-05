Новости
Новости
St
«Сереж, ну их на»: Рогозин намекнул заму Лаврова на войну России с США
По мнению бывшего главы «Роскосмоса», «пора переходить к делу» undefined
Новости

«Сереж, ну их на»: Рогозин намекнул заму Лаврова на войну России с США

По мнению бывшего главы «Роскосмоса», «пора переходить к делу»

Замглавы МИД Сергей Рябков заявил в эфире Первого канала, что отношения России и США находятся на грани открытого вооруженного конфликта, Москва работает над тем, чтобы удержать их от этого противостояния. Руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин, комментируя слова Рябкова, предложил не «удерживать» российско-американские отношения от скатывания в военный конфликт.


«Сергей Алексеевич, а может, не стоит «удерживать»? Пусть теперь они о своих шкурах, о своем мировом влиянии, о своих долларах и войсках, переброшенных в Европу и на Дальний Восток, пекутся», — написал он в своем Telegram-канале.


«Сереж, ну их на... Они снабжают нашего смертельного врага оружием и разведданными, причем очень точными, поверь мне», — добавил Рогозин.


По его словам, Соединенные Штаты «науськивают всех» против России, вводят «удушающие» санкции, лишают ее возможности самостоятельного существования, а РФ в ответ заявляет: «Ох, держите меня крепче, а то я сейчас вам всем покажу!» 


«У меня в отрядах каждый день потери от обстрелов, а наступление хохлов ведь еще даже не началось... Кто виноват в том, что мои боевые товарищи погибают?» — добавил он.


Рогозин призвал перестать терпеть «неприкрытую агрессию» со стороны США, страны, «исходящей ядом и управляемой безумным кровавым ублюдком Байденом».


«Пора к делу переходить. Могу лишь заверить тебя по-дружески, Сергей, что то, за что я четыре года отвечал, куда надо долетит», — написал экс-глава «Роскосмоса», занимавший эту должность в 2018-2022 годах.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

Визит президента Киргизии в Россию состоится, несмотря на атаку на Кремль

Об этом сообщил пресс-секретарь киргизского лидера 4 мая 2023
Dailystorm - Визит президента Киргизии в Россию состоится, несмотря на атаку на Кремль

Замглавы МИД Рябков также говорил, что Россия готова использовать все имеющиеся средства для того, чтобы никто не мог посягать на безопасность страны, президента Владимира Путина, других представителей политического руководства. Он также указал, что Соединенные Штаты пытаются «продвинуть в мировые СМИ тезис о непричастности Вашингтона» к недавней атаке беспилотников на Кремль.


Атака двух дронов произошла в ночь на 3 мая. Путин в результате инцидента не пострадал, поскольку его не было в Кремле. Москва назвала произошедшее террористической акцией и покушением на президента, обвинив в этом Украину. Киев отверг свою причастность.


Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 4 мая заявил, что Украина не могла принять решение об атаке на Кремль без Соединенных Штатов. Вашингтон отрицает свое участие в этом.

#специальная военная операция #рф #рябков #рогозин #украина #мид рф
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2023

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»