«Сереж, ну их на»: Рогозин намекнул заму Лаврова на войну России с США

Замглавы МИД Сергей Рябков заявил в эфире Первого канала, что отношения России и США находятся на грани открытого вооруженного конфликта, Москва работает над тем, чтобы удержать их от этого противостояния. Руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин, комментируя слова Рябкова, предложил не «удерживать» российско-американские отношения от скатывания в военный конфликт.





«Сергей Алексеевич, а может, не стоит «удерживать»? Пусть теперь они о своих шкурах, о своем мировом влиянии, о своих долларах и войсках, переброшенных в Европу и на Дальний Восток, пекутся», — написал он в своем Telegram-канале.





«Сереж, ну их на... Они снабжают нашего смертельного врага оружием и разведданными, причем очень точными, поверь мне», — добавил Рогозин.





По его словам, Соединенные Штаты «науськивают всех» против России, вводят «удушающие» санкции, лишают ее возможности самостоятельного существования, а РФ в ответ заявляет: «Ох, держите меня крепче, а то я сейчас вам всем покажу!»





«У меня в отрядах каждый день потери от обстрелов, а наступление хохлов ведь еще даже не началось... Кто виноват в том, что мои боевые товарищи погибают?» — добавил он.





Рогозин призвал перестать терпеть «неприкрытую агрессию» со стороны США, страны, «исходящей ядом и управляемой безумным кровавым ублюдком Байденом».





«Пора к делу переходить. Могу лишь заверить тебя по-дружески, Сергей, что то, за что я четыре года отвечал, куда надо долетит», — написал экс-глава «Роскосмоса», занимавший эту должность в 2018-2022 годах.