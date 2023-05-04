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Депутат Госдумы Тимофеева призналась, что не испугалась украинцев, устроивших драку за ее спиной на саммите в Турции
По ее словам, участники акции назвали себя «птенцами человека», создавшего на Украине беспилотный полк undefined
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Депутат Госдумы Тимофеева призналась, что не испугалась украинцев, устроивших драку за ее спиной на саммите в Турции

По ее словам, участники акции назвали себя «птенцами человека», создавшего на Украине беспилотный полк

Члены Верховной рады Украины на саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Анкаре вывесили украинские флаги и устроили драку во время выступления депутата Госдумы Ольги Тимофеевой. В беседе с Daily Storm парламентарий рассказала, что украинцы назвали себя «птенцами человека», создавшего на Украине беспилотный полк. По словам Тимофеевой, эта выходка ее не испугала.


«Они развернули флаг, где написали, что они — птенцы человека, который у них на Украине создал беспилотный полк. Они здесь активно раздают фотографии детей и обвиняют нас во всех смертных грехах, которые только возможны», — рассказала Тимофеева. 

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Депутат призналась, что выходка украинцев ее не устрашила. По ее словам, «они это делают до тех пор, пока это все не выложат в социальные сети», а дальше «успокаиваются и ведут себя более адекватно».


«Было непредсказуемо, что они это сделают на саммите спикеров, где сидели руководители парламентов нескольких стран мира. Мне кажется, турецкий спикер, который вел, не ожидал, что такое вообще возможно. Люди еще долго не успокаивались. Задача была сорвать любыми способами выступление», — заявила она.


Тимофеева предположила, что устроившие провокацию на ПАЧЭС «работают по указке»: «Снять, сфотографировать, выложить во все Telegram-каналы, — добавила депутат. — Работают очень качественно, грамотно информационно, все сделано ради цирка».


При этом Тимофеева подчеркнула, что задача России на этом саммите — призвать страны Черноморского бассейна решать экономические и другие проблемы, а не реагировать на провокации и «хоронить собственными руками организацию, которую 30 лет назад создавали Россия и Турция». Сейчас, по ее мнению, Украина пытается всячески устранить РФ из организации.


На распространенной в СМИ видеозаписи выступления российской делегации на саммите в Турции видно, как спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп жестко реагирует на участников акции. Он попросил украинцев воздержаться от неуместных действий и даже попытался удалить их с заседания.

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