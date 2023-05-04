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В Запорожской области с 5 мая полностью запретят продажу крепкого алкоголя
Запрет продлится до 3 августа undefined
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В Запорожской области с 5 мая полностью запретят продажу крепкого алкоголя

Запрет продлится до 3 августа

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ, согласно которому с 5 мая в регионе вводится полный запрет на розничную продажу спиртных напитков, за исключением пива, сидра и медовухи. Об этом чиновник рассказал в своем официальном Telegram-канале 4 мая.


«Указ устанавливает на территории Запорожской области временный (полный) запрет на розничную продажу алкогольной продукции с 00 часов 00 минут 5 мая 2023 года по 00 часов 00 минут 3 августа 2023 года», написал Балицкий.


За нарушение запрета предусмотрена административная ответственность. Должностным лицам грозит штраф от 20 тысяч до 40 тысяч рублей, а юрлицам — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. Кроме того, в обоих случаях предполагается конфискация алкогольной и спиртосодержащей продукции.


К индивидуальным предпринимателям, нарушающим запрет, также будет применяться санкция наравне с предусмотренными для юридических лиц.


Соблюдение указа будут контролировать Министерство экономического развития Запорожской области и Главное управление внутренних дел по региону, заявил Балицкий. Он возьмет этот вопрос под личный контроль.


Ранее стало известно, что в Перми и Пермском крае запретят продавать алкоголь на 9 Мая. За нарушение грозит штраф от 20 тысяч до 40 тысяч рублей для должностных лиц и от 100 тысяч до 300 тысяч рублей для юридических лиц.

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#запрет #алкоголь #запорожская область #рф
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