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На Украине планируют уменьшить предельный возраст призывников с 27 до 25 лет
В Минобороны страны заявили, что это решение снизит нецелесообразные финансовые затраты undefined
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На Украине планируют уменьшить предельный возраст призывников с 27 до 25 лет

В Минобороны страны заявили, что это решение снизит нецелесообразные финансовые затраты

Минобороны Украины совместно с ВСУ предложило уменьшить предельный призывной возраст граждан с 27 до 25 лет. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного на сайте украинского ведомства. В нем также сказано, что это решение — «ответ на полномасштабную агрессию России».


«Реагируя на обращение Вооруженных сил Украины, мы совместно наработали предложения по изменениям в законодательство об уменьшении предельного возраста пребывания граждан на военном учете призывников с 27 до 25 лет», — говорится в сообщении ведомства.


В ведомстве указали, что из-за действующего призывного возраста большое количество пригодных к службе, но не имеющих статуса военнообязанных граждан Украины не могут быть рекрутированы в рамках мобилизации.


В Минобороны Украины также отметили, что необходимость ежегодного прибытия призывников в территориальные центры комплектования и социальной поддержки приводит к дополнительным расходам, нагрузке на медработников и увеличению очередей на военно-врачебных комиссиях.


В ведомстве подчеркнули, что эта и многие другие инициативы призваны лишь «укрепить обороноспособность государства». Они были согласованы с другими правительственными структурами, уточнили в Минобороны.


Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что верит в успех контрнаступления ВСУ. По словам президента, Киев думает о подготовке к контрнаступлению, а не о возможном провале ВСУ. Он также отметил, что не способен гарантировать 100% успешность, так как этого никто не знает.

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#украина #минобороны #армия
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