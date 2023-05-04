На Украине планируют уменьшить предельный возраст призывников с 27 до 25 лет

Минобороны Украины совместно с ВСУ предложило уменьшить предельный призывной возраст граждан с 27 до 25 лет. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного на сайте украинского ведомства. В нем также сказано, что это решение — «ответ на полномасштабную агрессию России».





«Реагируя на обращение Вооруженных сил Украины, мы совместно наработали предложения по изменениям в законодательство об уменьшении предельного возраста пребывания граждан на военном учете призывников с 27 до 25 лет», — говорится в сообщении ведомства.





В ведомстве указали, что из-за действующего призывного возраста большое количество пригодных к службе, но не имеющих статуса военнообязанных граждан Украины не могут быть рекрутированы в рамках мобилизации.





В Минобороны Украины также отметили, что необходимость ежегодного прибытия призывников в территориальные центры комплектования и социальной поддержки приводит к дополнительным расходам, нагрузке на медработников и увеличению очередей на военно-врачебных комиссиях.





В ведомстве подчеркнули, что эта и многие другие инициативы призваны лишь «укрепить обороноспособность государства». Они были согласованы с другими правительственными структурами, уточнили в Минобороны.





Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что верит в успех контрнаступления ВСУ. По словам президента, Киев думает о подготовке к контрнаступлению, а не о возможном провале ВСУ. Он также отметил, что не способен гарантировать 100% успешность, так как этого никто не знает.