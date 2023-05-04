Киев создал угрозу затопления Запорожской АЭС, подняв уровень воды в Каховском водохранилище до критической отметки

Уровень воды в Каховском водохранилище в Запорожской области поднялся на 17 метров и почти достиг критической отметки. Об этом в своем Telegram-канале сообщила собкор ВГТРК Ольга Курлаева, уточнив, что происходящее грозит прорывом дамбы и затоплением десятков населенных пунктов.





«Уровень воды в Каховском водохранилище в Запорожской области поднялся на 17 метров и почти достиг критической отметки. Под угрозой разрушения дамба в Каменке Днепровской, могут быть затоплены десятки поселков и возникнут проблемы на ЗАЭС», — написала Курлаева.





По ее словам, Киев открыл шлюзы в Днепропетровске и Запорожье, однако ВСУ не позволяют сотрудникам на Каховской ГЭС регулировать сброс воды. Кроме того, указала журналистка, четыре задвижки на данном объекте просто не работают, а отремонтировать их не получается из-за снайперов.





«Одна из задвижек вышла из строя после прямого попадания HIMARS. Еще три не работают, из-за обстрелов не функционируют краны-подъемники. Ремонтировать их невозможно, на правом берегу — украинские снайперы», — добавила она.





В феврале этого года член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал Киев прекратить блокировать ГЭС. По его словам, на объекте необходимо восстановить водный баланс, иначе снижение уровня воды может спровоцировать экологическую катастрофу.