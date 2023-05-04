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Мэра Одессы Труханова арестовали по делу о растрате более 190 миллионов рублей
По версии следствия, градоначальник вместе с другими чиновниками приобрел помещения завода по завышенной цене undefined
Новости

Мэра Одессы Труханова арестовали по делу о растрате более 190 миллионов рублей

По версии следствия, градоначальник вместе с другими чиновниками приобрел помещения завода по завышенной цене

Мэра Одессы Геннадия Труханова арестовали на Украине по делу о растрате 92 миллионов гривен (более 190,8 миллиона рублей). Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины.


«Дело Одесского «Краяна» городской голова Одессы взят под стражу», — говорится в сообщении Telegram-канала САП.


4 мая коллегия судей Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) удовлетворила ходатайство прокурора о содержании Геннадия Труханова под стражей сроком 60 дней с альтернативой внесения 13,42 миллиона гривен (28,39 миллиона рублей) залога.


Мэра Одессы арестовали в зале суда.


25 апреля ВАКС назначил Труханову залог в размере 30,86 миллиона гривен (65,28 миллиона рублей). Градоначальника также обязали сдать заграничный паспорт и носить электронный браслет.


По версии следствия, мэр Одессы и несколько работников городских ведомств за счет госбюджета купили помещения завода «Краян» в коммунальную собственность по завышенной цене. Часть средств они присвоили себе, считают правоохранители.

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#одесса #мэр #растрата #арест
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