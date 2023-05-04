Мэра Одессы Труханова арестовали по делу о растрате более 190 миллионов рублей

Мэра Одессы Геннадия Труханова арестовали на Украине по делу о растрате 92 миллионов гривен (более 190,8 миллиона рублей). Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины.





«Дело Одесского «Краяна» — городской голова Одессы взят под стражу», — говорится в сообщении Telegram-канала САП.





4 мая коллегия судей Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) удовлетворила ходатайство прокурора о содержании Геннадия Труханова под стражей сроком 60 дней с альтернативой внесения 13,42 миллиона гривен (28,39 миллиона рублей) залога.





Мэра Одессы арестовали в зале суда.





25 апреля ВАКС назначил Труханову залог в размере 30,86 миллиона гривен (65,28 миллиона рублей). Градоначальника также обязали сдать заграничный паспорт и носить электронный браслет.





По версии следствия, мэр Одессы и несколько работников городских ведомств за счет госбюджета купили помещения завода «Краян» в коммунальную собственность по завышенной цене. Часть средств они присвоили себе, считают правоохранители.