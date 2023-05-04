Француз протаранил шлагбаум на границе Польши, желая попасть в Россию

Житель Франции протаранил шлагбаум на границе Польши, намереваясь прорваться на территорию России. Об этом СМИ сообщила представитель Варминско-Мазурского отдела Погранстражи Мирослава Александрович, подчеркнув, что правоохранители уже задержали и допросили дебошира.





«В пункте пропуска в Гжехотках 36-летний француз, управляющий автомобилем Citroen, намеревался выехать на территорию России. Сотрудники Пограничной стражи не пропустили его через границу, так как он не имел необходимых для этого документов», — рассказала Александрович.





После получения отказа мужчина отъехал от пункта пропуска, однако уже вскоре вернулся и протаранил шлагбаум. Остановился он лишь после того, как пограничники развернули на пути его автомобиля полосу с шипами. Он заявил силовикам, что «запланировал свою дальнейшую жизнь» в России.





За попытку незаконного пересечения границы мужчину оштрафовали на 1000 злотых (около 19 тысяч рублей). Кроме того, в его машине нашли 11 патронов для охотничьего ружья, на которые он не имел необходимого разрешения. Ему выписали штраф в 500 злотых (около 9,5 тысячи рублей).





Имя 36-летнего нарушителя не сообщается. После завершения всех процессуальных действий и оплаты обоих штрафов француза отпустили.