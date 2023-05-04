Путин поручил Минэкономразвития помогать российским компаниям, пострадавшим от обстрелов

Президент России Владимир Путин провел в Кремле рабочую встречу с министром экономического развития Максимом Решетниковым. Глава государства поручил Минэкономразвития помогать российским компаниям, пострадавшим от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Путин также призвал оценивать ущерб бизнесу по оперативной обстановке.





Решетников рассказал, что посетил предприятия в городе Белгород, которые пострадали от обстрелов. «Ощущение, знаете, от предпринимателей хорошее. У них основная мысль: «Мы начали восстанавливать наш бизнес. Вы нам поможете или нет?» — поделился министр, цитата по сайту Кремля.





«Там сильные люди работают», — заметил Путин. Глава Минэкономразвития согласился с ним и отметил, что местные представители бизнеса уже начали восстанавливать пострадавшие предприятия.





«Я вас прошу продолжить эту работу и помочь им», — обратился президент к министру.





Решетников отметил, что правительство России выделило миллиард рублей на помощь предприятиям в пограничных с Украиной регионах, пострадавших от обстрелов. По его словам, ущерб определялся по состоянию на 1 марта 2023 года.





Путин призвал оценивать ситуацию с пострадавшими компаниями по реальной обстановке. Решетников заверил, что главе государства будут регулярно докладывать о ситуации.