Новости
Новости
St
Путин поручил Минэкономразвития помогать российским компаниям, пострадавшим от обстрелов
Президент России призвал оценивать ущерб бизнесу по оперативной обстановке undefined
Новости

Путин поручил Минэкономразвития помогать российским компаниям, пострадавшим от обстрелов

Президент России призвал оценивать ущерб бизнесу по оперативной обстановке

Президент России Владимир Путин провел в Кремле рабочую встречу с министром экономического развития Максимом Решетниковым. Глава государства поручил Минэкономразвития помогать российским компаниям, пострадавшим от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Путин также призвал оценивать ущерб бизнесу по оперативной обстановке.


Решетников рассказал, что посетил предприятия в городе Белгород, которые пострадали от обстрелов. «Ощущение, знаете, от предпринимателей хорошее. У них основная мысль: «Мы начали восстанавливать наш бизнес. Вы нам поможете или нет?» — поделился министр, цитата по сайту Кремля.


«Там сильные люди работают», — заметил Путин. Глава Минэкономразвития согласился с ним и отметил, что местные представители бизнеса уже начали восстанавливать пострадавшие предприятия.


 «Я вас прошу продолжить эту работу и помочь им», — обратился президент к министру.


Решетников отметил, что правительство России выделило миллиард рублей на помощь предприятиям в пограничных с Украиной регионах, пострадавших от обстрелов. По его словам, ущерб определялся по состоянию на 1 марта 2023 года.


Путин призвал оценивать ситуацию с пострадавшими компаниями по реальной обстановке. Решетников заверил, что главе государства будут регулярно докладывать о ситуации.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram
#помощь #ущерб #минэкономразвития #путин
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2023

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»