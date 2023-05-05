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Осужденный за фейки об армии Москалев после побега в Белоруссию этапирован в Тульскую область
Мужчина, по словам его адвоката, был избит белорусскими силовиками при задержании, позднее его увезли в СИЗО Смоленска undefined
Новости

Осужденный за фейки об армии Москалев после побега в Белоруссию этапирован в Тульскую область

Мужчина, по словам его адвоката, был избит белорусскими силовиками при задержании, позднее его увезли в СИЗО Смоленска

Алексея Москалева — отца девочки, нарисовавшей антивоенный рисунок — после побега в Белоруссию этапировали в Тульскую область. Об этом сообщает Telegram-канал «7х7 — Горизонтальная Россия». Москалев признан виновным в дискредитации армии за посты в соцсетях и был приговорен к двум годам тюрьмы, но скрывался от правосудия в Минске. 12 апреля мужчину экстрадировали в Россию. По предварительной информации, он находился в СИЗО Смоленска.


Адвокат Москалева Владимир Билиенко рассказал проекту «ОВД-Инфо» (признан иноагентом)., что после задержания в Минске россиянин был избит белорусскими силовиками. По утверждению адвоката, Москалева били руками и ногами по груди и спине, отбили мышцу на правой ноге, а также нанесли несколько ударов по голове.


Затем на Москалева надели наручники, очень сильно их затянув, и отвезли в изолятор временного содержания (ИВС). Россиянин пожаловался, что из-за наручников у него до сих пор не восстановилась иннервация кистей рук: он не чувствует больших пальцев. По словам Москалева, в ИВС он провел два-три дня, а потом был переведен в тюрьму в Жодино (Минская область).


По данным «ОВД-Инфо», в Россию Москалева вывезли люди в гражданской одежде на легковом автомобиле без ведомственной маркировки. На территории РФ мужчину сначала доставили в ИВС Смоленска, где он пробыл два дня, а затем в следственный изолятор.

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Прокурор потребовал ужесточить наказание Алексею Москалеву, один из адвокатов предал мужчину

Отца девочки, сделавшей антивоенный рисунок, приговорили к двум годам колонии 23 апреля 2023
Dailystorm - Прокурор потребовал ужесточить наказание Алексею Москалеву, один из адвокатов предал мужчину

Силовики обратили внимание на 53-летнего жителя Ефремова Тульской области, после того как его дочь сделала антивоенный рисунок в школе. Мужчину задержали за комментарии в соцсетях, дискредитирующие ВС России.


Москалеву присудили штраф в 32 тысячи рублей. Но в декабре против мужчины завели уже уголовное дело за повторную дискредитацию армии. Со 2 марта мужчина находился под домашним арестом, а его дочь отправили в приют. 5 апреля школьницу забрала ее мать Ольга Ситчихина, которая не живет с Москалевым и давно не общалась с ребенком.

#белоруссия #дискредитация армии #сизо #москалев #тульская область
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