Лавров пригрозил, что Россия ответит не разговорами, а делом на атаку дронов на Кремль

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва будет отвечать делом на атаку дронов на Кремль, а не рассуждать, являлось ли это поводом к войне. Лавров подчеркнул, что инцидент с беспилотниками — не что иное, как «враждебный акт».
«Совершенно ясно, что без ведома «хозяев» киевские террористы совершить его [враждебный акт] не могли бы. И мы будем отвечать не разговорами о том, casus belli это или нет, а будем отвечать конкретными действиями», — признался Лавров в общении с журналистами.
Министр отметил, что у российской стороны «терпения много», и обратился к народному творчеству: «Есть такая пословица: русский долго запрягает...»
По словам главы МИД России, прозвучавшие из Киева и Вашингтона заявления о непричастности к атаке на Кремль не означают, что этому можно верить.
Официальный сайт пресс-службы Кремля сообщал, что в ночь на 3 мая два беспилотника пытались атаковать Кремль. Спецслужбы применили системы радиолокационной борьбы и вывели БПЛА из строя. Президент Владимир Путин не пострадал.
Москва расценивает действия Киева как спланированную террористическую акцию и покушение на Путина, говорилось в заявлении пресс-службы Кремля.
Киев не имеет никакого отношения к ночному удару беспилотников по Кремлю, заявил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров. Он посчитал этот инцидент с дронами «очевидным нагнетанием ситуации перед 9 Мая». Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, в свою очередь, в интервью Agence France-Presse заверил, что киевская власть не имеет отношения к атаке.
Зеленский позднее также отметил, что Киев не причастен к атаке дронов на Кремль. Украинский лидер выразил мнение, что у России «больше нет побед» и ее правительству «нечем мотивировать» население.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал атаку дронов и отметил, что теракт против Путина равносилен нападению на Россию. По мнению Володина, никаких переговоров с Украиной быть не может, а киевский террористический режим необходимо «остановить и уничтожить».
3 мая Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Теракт» в связи с попыткой нанесения удара БПЛА по резиденции президента РФ в Кремле. Это дело расследует Главное следственное управление Следственного комитета России.