Лавров пригрозил, что Россия ответит не разговорами, а делом на атаку дронов на Кремль

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва будет отвечать делом на атаку дронов на Кремль, а не рассуждать, являлось ли это поводом к войне. Лавров подчеркнул, что инцидент с беспилотниками — не что иное, как «враждебный акт».





«Совершенно ясно, что без ведома «хозяев» киевские террористы совершить его [враждебный акт] не могли бы. И мы будем отвечать не разговорами о том, casus belli это или нет, а будем отвечать конкретными действиями», — признался Лавров в общении с журналистами.





Министр отметил, что у российской стороны «терпения много», и обратился к народному творчеству: «Есть такая пословица: русский долго запрягает...»





По словам главы МИД России, прозвучавшие из Киева и Вашингтона заявления о непричастности к атаке на Кремль не означают, что этому можно верить.