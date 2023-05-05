Глава Российского топливного союза: Взрывы на Ильском НПЗ не повлияют на поставки бензина в России

СМИ утром 5 мая сообщили о взрывах на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае. Предположительно, завод уже второй день подряд атакуют беспилотники. После атаки произошло возгорание. Президент Российского топливного союза Евгений Аркуша сказал Daily Storm, что взрывы на предприятии не повлияют на поставки бензина в стране.





Daily Storm спросил у главы союза, повлияет ли пожар на НПЗ на поставки бензина и другого топлива, а также масел на юге России. «Завод маленький, [пожар на заводе] ни на что не повлияет», — ответил Аркуша.





4 мая в экстренных службах Краснодарского края «Интерфаксу» сообщили, что на Ильском нефтеперерабатывающем заводе произошло три взрыва перед возгоранием резервуаров с топливом. Предположительно, это случилось в результате атаки трех беспилотных летательных аппаратов.





Площадь возгорания составила 400 квадратных метров. В горевшем резервуаре находилось дизельное топливо объемом 4,5 тысячи кубических метра, писал ТАСС со ссылкой на МЧС. Никто не пострадал.





Утром 5 мая СМИ вновь сообщили об атаке беспилотника на Ильский НПЗ. Снова произошло возгорание. К 09:00 5 мая пожар ликвидировали. Его площадь достигала 60 квадратных метров.





В МЧС ТАСС рассказали, что, по предварительным данным, никто не пострадал. В администрации Краснодарского края отметили, что во время возгорания сотрудников завода эвакуировали. Местные власти заверили, что последствия пожара не несут угрозы загрязнения воздуха. Причины возгорания устанавливаются, сообщили в администрации.



