Режиссер Никита Михалков призвал вернуть смертную казнь после убийства Владлена Татарского

Режиссер и телеведущий Никита Михалков в новом выпуске «БесогонТВ» призвал вернуть смертную казнь как высшую меру наказания за террористические акты. Михалков привел пример — дело Дарьи Треповой, которая принесла на встречу с военкором Владленом Татарским статуэтку со взрывчаткой.





«Смертная казнь — это не желание убить, это возможность дать понять человеку ту границу, за которой его ждет небытие. Ну террор должен быть возмещен, хотя бы страхом понимания того, что ты идешь на поступок, за которым может кончиться и твоя жизнь тоже. Разве это не правильно? Любой теракт против нашей страны щедро оплачивается. И этому есть доказательства», — заявил Михалков.





Взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, прогремел вечером 2 апреля в Петербурге. Там проходила встреча с участниками движения «Кибер Фронт Z». 3 апреля правоохранители задержали Дарью Трепову, подозреваемую в причастности к теракту. Девушка принесла на встречу с Татарским статуэтку, в которой, по предварительным данным, была спрятана взрывчатка.





3 апреля Следственный комитет России переквалифицировал уголовное дело о взрыве в кафе в Санкт-Петербурге на террористический акт. По данным ведомства, планирование и организация преступления велись с Украины. СКР указывает, что Трепова — сторонница Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* оппозиционера Алексея Навального.





В результате взрыва в заведении на Университетской набережной пострадали 40 человек, среди них трое детей. По данным Минздрава, 25 человек остаются в больницах.





*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан экстремистской организацией в РФ по решению суда. ФБК также признан в России НКО — иностранным агентом.