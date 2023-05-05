Клинтон рассказал, как говорил с Путиным в 2011 году и предвидел начало военной операции на Украине

Экс-президент США Билл Клинтон заявил, что во время разговора с премьер-министром России Владимиром Путиным в 2011 году в швейцарском Давосе понял неизбежность военного конфликта РФ и Украины. По словам бывшего американского лидера, Путин выразил несогласие с соглашением, по которому Украина получила гарантии безопасности в обмен на отказ от оставшегося у нее советского ядерного оружия.





«Владимир Путин сказал мне в 2011 году, за три года до того как он захватил Крым, что он не согласен с соглашением, которое я заключил с [первым президентом России] Борисом Ельциным», — сказал Клинтон, выступая со своей супругой, экс-госсекретарем США Хиллари Клинтон, в культурном центре 92nd Street Y в Нью-Йорке.





По утверждению бывшего президента Соединенных Штатов, Путин сказал ему, что «не связан» этим соглашением, слова Клинтона приводит газета Financial Times.





«С того дня я знал, что это (военный конфликт на Украине. — Примеч. Daily Storm) всего лишь вопрос времени», — добавил экс-президент США.





Клинтон не упомянул, о каком соглашении с Ельциным идет речь. В 1994 году лидеры России, Украины, США и Великобритании подписали Будапештский меморандум. Согласно ему, Москва, Вашингтон и Лондон обязались уважать независимость и границы Украины, взамен Киев отказывался от своих запасов советского оружия.





Украина обвиняет Россию в нарушении Будапештского меморандума, в том числе из-за присоединения Крыма к РФ в 2014 году. Москва же считает ответственными за подрыв этого соглашения Киев и Вашингтон, указывая на расширение НАТО на восток.