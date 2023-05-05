ФСБ предотвратила теракт военной разведки Украины против одного из руководителей Запорожской АЭС

Федеральная служба безопасности предотвратила теракт против одного из руководителей Запорожской атомной электростанции. Преступление планировало Главное управление разведки Минобороны Украины. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.





По информации ведомства, подготовку к преступлению украинская военная разведка координировала как напрямую, через своих сотрудников Александра Уманьского, Андрея Никулина и агента-вербовщика Викторию Будникову, так и через посредника Юлию Ткачук, находящуюся в Финляндии. В ФСБ напомнили, что республика недавно стала членом НАТО.





Задержаны и арестованы двое участников диверсионно-террористической группы. Против них возбуждено уголовное дело о подготовке теракта. У предполагаемых диверсантов изъяли готовое к применению взрывное устройство, а также автоматическое стрелковое оружие, боеприпасы к нему, взрывчатые вещества.