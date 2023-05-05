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ФСБ предотвратила теракт военной разведки Украины против одного из руководителей Запорожской АЭС
Арестованы двое диверсантов undefined
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ФСБ предотвратила теракт военной разведки Украины против одного из руководителей Запорожской АЭС

Арестованы двое диверсантов

Федеральная служба безопасности предотвратила теракт против одного из руководителей Запорожской атомной электростанции. Преступление планировало Главное управление разведки Минобороны Украины. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.


По информации ведомства, подготовку к преступлению украинская военная разведка координировала как напрямую, через своих сотрудников Александра Уманьского, Андрея Никулина и агента-вербовщика Викторию Будникову, так и через посредника Юлию Ткачук, находящуюся в Финляндии. В ФСБ напомнили, что республика недавно стала членом НАТО.


Задержаны и арестованы двое участников диверсионно-террористической группы. Против них возбуждено уголовное дело о подготовке теракта. У предполагаемых диверсантов изъяли готовое к применению взрывное устройство, а также автоматическое стрелковое оружие, боеприпасы к нему, взрывчатые вещества.

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По версии ФСБ, члены группы также собирали сведения о местоположении российских военных объектов, личного состава Вооруженных сил РФ и правоохранительных органов, пророссийски настроенных жителях Запорожской области.


3 мая ФСБ сообщила о предотвращении терактов против главы Крыма Сергея Аксенова, спикера парламента республики Владимира Константинова, мэра Ялты Янины Павленко, а также транспортной инфраструктуры полуострова.

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#украина #запорожская аэс #фсб #рф #запорожская область
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