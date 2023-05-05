Михалков заявил, что «Ельцин-центр» не признает Крым российским и нарушает закон

Режиссер Никита Михалков в новом выпуске своей авторской программы «БесогонТВ» подверг критике «Ельцин-центр». Михалков обратил внимание, что в учреждении висят карты, где Крым значится украинским, а Южная Осетия и Абхазия — грузинскими территориями. По мнению режиссера, такие действия уже являются уголовно наказуемыми. Михалков также считает, что в «Ельцин-центре» занимаются «антироссийской пропагандой».





Свой новый выпуск автор назвал «Романтика мерзости». В передаче приводятся выдержки из выступления российского историка и политолога Вардана Багдасаряна, который зачитывает отрывки доклад-исследования деятельности «Ельцин-центра» (эфир от 22 марта 2023 года). «На карте «Ельцин-центра» очень индикативно приведены границы. В частности, Крым находится в составе Украины, равно как Абхазия и Южная Осетия — в составе Грузии», — сказал Багдасарян.





«То есть в «Ельцин-центре», как мы видим, считается, что Крым принадлежит Украине. Но по большому счету это нарушение статьи Уголовного кодекса РФ 280.2 «Нарушение территориальной целостности Российской Федерации» — обратил внимание зрителей Михалков.





Среди экспонатов «Ельцин-центра» — свитер, подаренный первому президенту России Борису Ельцину оппозиционером Борисом Немцовым. «Подарок был сделал в 2005 году. В это время Немцов был советником украинского президента [Виктора] Ющенко», — уточнил Багдасарян. Он обратил внимание, что к свитеру шла приписка: «Его оранжевый цвет — намек на то, чего не хватает сейчас нам в России».





Михалков, комментируя этот факт, заметил: «Видимо, потому мемориал Немцову и находится столько лет у стен Кремля — раз в «Ельцин-центре демонстрируется оранжевый свитер — знак цветной революции».





Это не первый критический выпад режиссера в адрес «Ельцин-центра». В эфире «БесогонТВ» в июне 2022 года Михалков призвал признать екатеринбургский «Ельцин-центр» иностранным агентом. По мнению Михалкова, деятельность учреждения наносит стране не меньше вреда, чем «Эхо Москвы» и журналист Алексей Венедиктов (признан в РФ иностранным агентом) в частности.





Режиссер также напомнил, что в столице уже 13 лет строится филиал «Ельцин-центра». «А как вы думаете, сильно будут отличаться программы и выставки «Ельцин-центра» в Москве от того, что делается в Екатеринбурге, где был издан словарик? В нем понятие «жить в России» обозначалось как «гнить», — говорил Михалков в июньском выпуске.