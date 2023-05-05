Новости
Новости
St
Михалков заявил, что «Ельцин-центр» не признает Крым российским и нарушает закон
Режиссер считает, что в этом культурном учреждении занимаются антироссийской пропагандой undefined
Новости

Михалков заявил, что «Ельцин-центр» не признает Крым российским и нарушает закон

Режиссер считает, что в этом культурном учреждении занимаются антироссийской пропагандой

Режиссер Никита Михалков в новом выпуске своей авторской программы «БесогонТВ» подверг критике «Ельцин-центр». Михалков обратил внимание, что в учреждении висят карты, где Крым значится украинским, а Южная Осетия и Абхазия — грузинскими территориями. По мнению режиссера, такие действия уже являются уголовно наказуемыми. Михалков также считает, что в «Ельцин-центре» занимаются «антироссийской пропагандой».


Свой новый выпуск автор назвал «Романтика мерзости». В передаче приводятся выдержки из выступления российского историка и политолога Вардана Багдасаряна, который зачитывает отрывки доклад-исследования деятельности «Ельцин-центра» (эфир от 22 марта 2023 года). «На карте «Ельцин-центра» очень индикативно приведены границы. В частности, Крым находится в составе Украины, равно как Абхазия и Южная Осетия — в составе Грузии», — сказал Багдасарян.


«То есть в «Ельцин-центре», как мы видим, считается, что Крым принадлежит Украине. Но по большому счету это нарушение статьи Уголовного кодекса РФ 280.2 «Нарушение территориальной целостности Российской Федерации» — обратил внимание зрителей Михалков.


Среди экспонатов «Ельцин-центра» — свитер, подаренный первому президенту России Борису Ельцину оппозиционером Борисом Немцовым. «Подарок был сделал в 2005 году. В это время Немцов был советником украинского президента [Виктора] Ющенко», — уточнил Багдасарян. Он обратил внимание, что к свитеру шла приписка: «Его оранжевый цвет — намек на то, чего не хватает сейчас нам в России».


Михалков, комментируя этот факт, заметил: «Видимо, потому мемориал Немцову и находится столько лет у стен Кремля — раз в «Ельцин-центре демонстрируется оранжевый свитер — знак цветной революции».


Это не первый критический выпад режиссера в адрес «Ельцин-центра». В эфире «БесогонТВ» в июне 2022 года Михалков призвал признать екатеринбургский «Ельцин-центр» иностранным агентом. По мнению Михалкова, деятельность учреждения наносит стране не меньше вреда, чем «Эхо Москвы» и журналист Алексей Венедиктов (признан в РФ иностранным агентом) в частности.


Режиссер также напомнил, что в столице уже 13 лет строится филиал «Ельцин-центра». «А как вы думаете, сильно будут отличаться программы и выставки «Ельцин-центра» в Москве от того, что делается в Екатеринбурге, где был издан словарик? В нем понятие «жить в России» обозначалось как «гнить», — говорил Михалков в июньском выпуске.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

Друг Никиты Михалкова предложил закрыть «Ельцин-центр»

В Москве начало свою работу отделение «Культурного фронта России» 17 января 2023
Dailystorm - Друг Никиты Михалкова предложил закрыть «Ельцин-центр»

В апреле 2022 года ветеранские организации Свердловской области назвали «Ельцин-центр» «штабом пятой колонны» и потребовали передать здание Уральскому центру ветеранов боевых действий «Отчизна». Также депутат Госдумы от КПРФ Анастасия Удальцова направляла обращение в администрацию президента России с просьбой закрыть «Ельцин-центр» в Екатеринбурге и не открывать филиал в Москве. 


«Ельцин-центр» — общественное, культурное и образовательное учреждение, посвященное современной политической истории России и личности первого президента страны. Учреждение было открыто в 2015 году в Екатеринбурге. Учредителем является администрация президента, а ее руководитель Антон Вайно возглавляет попечительский совет «Ельцин-центра».


Один из основных объектов центра — музей Бориса Ельцина. Также есть арт-галерея, кино-конференц-зал, книжный магазин, кафе, архив, библиотека, парк научных развлечений, коворкинг-зона. На площадках «Ельцин-центра» проводятся лекции, концерты, выставки, фестивали и различные общественные мероприятия.

#бесогон #ельцин-центр #никита михалков #крым
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2023

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»