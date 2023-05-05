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Михалков: Великая Отечественная война пока не закончилась, и нам ее предстоит закончить
Режиссера разозлили экспонаты на выставке в Нью-Йорке, одним из которых является звезда, выложенная из ботинок российских солдат undefined
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Михалков: Великая Отечественная война пока не закончилась, и нам ее предстоит закончить

Режиссера разозлили экспонаты на выставке в Нью-Йорке, одним из которых является звезда, выложенная из ботинок российских солдат

Режиссер и телеведущий Никита Михалков в выпуске программы «БесогонТВ» заявил, что Великая Отечественная война пока что не закончилась, и ее необходимо завершить. По словам Михалкова, на такие мысли его натолкнули кадры из Нью-Йорка, на которых видна звезда, выложенная из ботинок российских солдат.


«Когда я вижу, что сегодня в Нью-Йорке выкладывается звезда из ботинок погибших русских солдат, у меня возникает ощущение, что Великая Отечественная война пока не закончилась, и нам ее предстоит закончить», — заявил телеведущий.

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Выставку, на которой была представлена пятиконечная звезда, Михалков сравнил с недавней акцией канадского правительства, посвященной борьбе за права женщин.


«А теперь сравните вот эту звезду, выложенную в Нью-Йорке из ботинок русских солдат, и вот этот перформанс, который устроило правительство Канады в борьбе против насилия по отношению к женщинам, придя на заседание правительства в розовых туфлях на каблуках. Разве это не романтизация мерзости? И все рядом. Вот эта звезда и вот это правительство», — заявил телеведущий.


Ранее в Нью-Йорке открылась выставка, посвященная проведению специальной военной операции на Украине. В экспозиции были представлены ботинки погибших российских солдат, выложенные в виде пятиконечной звезды. 

#никита михалков #великая отечественная война #нью-йорк
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