Михалков: Великая Отечественная война пока не закончилась, и нам ее предстоит закончить

Режиссер и телеведущий Никита Михалков в выпуске программы «БесогонТВ» заявил, что Великая Отечественная война пока что не закончилась, и ее необходимо завершить. По словам Михалкова, на такие мысли его натолкнули кадры из Нью-Йорка, на которых видна звезда, выложенная из ботинок российских солдат.





«Когда я вижу, что сегодня в Нью-Йорке выкладывается звезда из ботинок погибших русских солдат, у меня возникает ощущение, что Великая Отечественная война пока не закончилась, и нам ее предстоит закончить», — заявил телеведущий.