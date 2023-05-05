Сценарист «Битвы за Севастополь» и «Литейного» Леонид Корин погиб во время штурма Артемовска

Один из сценаристов фильма «Битва за Севастополь» и сериалов «Литейный», «Последний мент», «Семейный детектив» Леонид Корин погиб в зоне проведения спецоперации на Украине. О смерти Корина в соцсетях сообщил его друг Павел Дроздов. Сценарист погиб при штурме Артемовска (украинское название — Бахмут).





Корин отправился на специальную военную операцию (СВО) в качестве добровольца в составе ЧВК «Вагнер». По словам Дроздова, он узнал о гибели друга 1 мая. О дате прощания с погибшим пока не сообщается.





Ранее в зоне СВО погиб депутат Верховного совета Хакасии и член КПРФ Дмитрий Иванов. Глава республики Валентин Коновалов рассказал, что депутат вступил в ряды ЧВК «Вагнер» и «геройски погиб при исполнении воинского долга».





Петр Синьков, коллега Иванова по Верховному совету, рассказал, что тот отправился в зону СВО, поскольку прошел Чечню и решил, что его боевой опыт может спасти много жизней. Синьков признался информагентству «Хакасия»,что и сам хотел стать добровольцем, но его «отфутболили» в силу возраста.