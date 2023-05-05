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Сценарист «Битвы за Севастополь» и «Литейного» Леонид Корин погиб во время штурма Артемовска
Мужчина отправился в зону проведения СВО добровольцем в составе ЧВК «Вагнер» undefined
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Сценарист «Битвы за Севастополь» и «Литейного» Леонид Корин погиб во время штурма Артемовска

Мужчина отправился в зону проведения СВО добровольцем в составе ЧВК «Вагнер»

Один из сценаристов фильма «Битва за Севастополь» и сериалов «Литейный», «Последний мент», «Семейный детектив» Леонид Корин погиб в зоне проведения спецоперации на Украине. О смерти Корина в соцсетях сообщил его друг Павел Дроздов. Сценарист погиб при штурме Артемовска (украинское название — Бахмут).


Корин отправился на специальную военную операцию (СВО) в качестве добровольца в составе ЧВК «Вагнер». По словам Дроздова, он узнал о гибели друга 1 мая. О дате прощания с погибшим пока не сообщается.


Ранее в зоне СВО погиб депутат Верховного совета Хакасии и член КПРФ Дмитрий Иванов. Глава республики Валентин Коновалов рассказал, что депутат вступил в ряды ЧВК «Вагнер» и «геройски погиб при исполнении воинского долга».


Петр Синьков, коллега Иванова по Верховному совету, рассказал, что тот отправился в зону СВО, поскольку прошел Чечню и решил, что его боевой опыт может спасти много жизней. Синьков признался информагентству «Хакасия»,что и сам хотел стать добровольцем, но его «отфутболили» в силу возраста.

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Сын экс-министра спорта Крыма погиб в зоне СВО на Украине

Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы Крыма 11 апреля 2023
Dailystorm - Сын экс-министра спорта Крыма погиб в зоне СВО на Украине

В ходе спецоперации погиб и сын бывшего министра спорта Крыма Георгия Шестака — Денис Шестак. Он был мастером спорта по греко-римской борьбе и серебряным призером чемпионата Украины и тренировал детей. Шестак погиб 7 апреля при выполнении воинского долга, заявили в Федерации спортивной борьбы Крыма. Мужчина проходил службу с октября 2022 года. У сына бывшего крымского министра остались жена и двое детей.


В конце мая 2022 года в зоне СВО погиб племянник заместителя главы Минобороны Юнус-Бека Евкурова Адам Хамхоев. Он посмертно был удостоен звания Героя России. Соратники охарактеризовали Хамхоева как блестящего офицера и грамотного командира.


Командир десантно-штурмовой роты из 31-й ульяновской бригады ВДВ был тяжело ранен снайпером 19 мая при наступлении на Северодонецком направлении. Хамхоев при этом отказался от эвакуации и продолжил руководить ротой. В ночь на 21 мая офицер скончался. Он был доставлен в Ингушетию и похоронен на родовом кладбище.

#спецоперация #сценарист #артемовск #гибель #добровольцы
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