В Москве арестовали уроженку Крыма Умерову по подозрению в госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал уроженку Крыма Ление Умерову по подозрению в госизмене. Соответствующая информация опубликована на сайте Лефортовского суда Москвы 5 мая. В суде подтвердили ТАСС факт ареста, однако сообщить детали отказались, ведь материалы засекречены.





«Суд удовлетворил ходатайство следователя ФСБ и избрал Умеровой Л.Р., подозреваемой по статье 275 УК РФ (госизмена), меру пресечения в виде содержания под стражей», — сказали в суде.





В случае признания Умеровой виновной ей будет грозить до 20 лет тюрьмы.





27 апреля следователи ФСБ в рамках уголовного дела о госизмене задержали гражданина РФ по фамилии Расулов. Ведомство попросило суд отправить мужчину в СИЗО и уже 3 мая Лефортовский суд удовлетворил этот запрос.





25 апреля стало известно, что по аналогичной статье был задержан другой россиянин — по фамилии Довгань. Следователи ФСБ также попросили суд отправить его в СИЗО. В настоящее время мужчина заключен под стражу.





Ранее в Нижнем Тагиле задержали супругов, подозреваемых в госизмене. По данным ФСБ, они работали на предприятии оборонно-промышленного комплекса и добровольно пошли на шпионаж в интересах Украины. В ходе обысков в их доме силовики изъяли «предметы шпионской деятельности».