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На Гоголевском бульваре работает блошиный рынок в рамках фестиваля «Московская весна»
Здесь можно приобрести антикварные вещи, сделать винтажные фото — и это далеко не все undefined
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На Гоголевском бульваре работает блошиный рынок в рамках фестиваля «Московская весна»

Здесь можно приобрести антикварные вещи, сделать винтажные фото — и это далеко не все

В столице до 9 мая включительно проходит фестиваль «Московская весна». В рамках мероприятия на трех бульварах в самом центре Москвы развернулись торговые ряды с антикварными, винтажными вещицами, букинистикой и одеждой.  

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В торговых шале на Гоголевском бульваре можно приобрести предметы интерьера, нумизматику, личные вещи и посуду. 


«Я представляю выставку-ярмарку «Сделано в СССР». Делаем за пять минут на деревянный фотоаппарат фотографии в стиле уличных фотографов XIX века. Изображения уникальные, потому что сохраняются более 150 лет», — сказал один из участников фестиваля. 


На Гоголевском бульваре представлены Союз коллекционеров, Измайловский рынок, ярмарка «Левша» и антикварные книжные магазины. 


«Очень часто здесь бываем. Очень хорошо, что здесь проходит выставка, нам очень нравится. Мы знаем уже продавцов, очень много интересных вещей продается. Относительно доступно, можно кое-что купить», — сказала посетительница фестиваля. 


Прочувствовать атмосферу настоящего блошиного рынка и приобрести антикварные вещицы можно на барахолке в центре столицы. По 7 мая здесь проходят городские турниры для любителей шашек всех возрастов. Тут также можно перекусить чебуреками и янтыками. Янтык — это блюдо крымско-татарской кухни, как чебурек. 


Приходите на Бульварное кольцо, прогуляйтесь от Кропоткинской до памятника Пушкину и обязательно останавливайтесь на блошином рынке на Гоголевском бульваре!


Добраться до площадки фестиваля можно на общественном транспорте из любого района Москвы. Подробности обо всех мероприятиях читайте на сайте «Московских сезонов»

#весна #фестивальная площадка #праздник
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