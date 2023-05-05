На Гоголевском бульваре работает блошиный рынок в рамках фестиваля «Московская весна»

В торговых шале на Гоголевском бульваре можно приобрести предметы интерьера, нумизматику, личные вещи и посуду.





«Я представляю выставку-ярмарку «Сделано в СССР». Делаем за пять минут на деревянный фотоаппарат фотографии в стиле уличных фотографов XIX века. Изображения уникальные, потому что сохраняются более 150 лет», — сказал один из участников фестиваля.





На Гоголевском бульваре представлены Союз коллекционеров, Измайловский рынок, ярмарка «Левша» и антикварные книжные магазины.





«Очень часто здесь бываем. Очень хорошо, что здесь проходит выставка, нам очень нравится. Мы знаем уже продавцов, очень много интересных вещей продается. Относительно доступно, можно кое-что купить», — сказала посетительница фестиваля.





Прочувствовать атмосферу настоящего блошиного рынка и приобрести антикварные вещицы можно на барахолке в центре столицы. По 7 мая здесь проходят городские турниры для любителей шашек всех возрастов. Тут также можно перекусить чебуреками и янтыками. Янтык — это блюдо крымско-татарской кухни, как чебурек.





Приходите на Бульварное кольцо, прогуляйтесь от Кропоткинской до памятника Пушкину и обязательно останавливайтесь на блошином рынке на Гоголевском бульваре!





Добраться до площадки фестиваля можно на общественном транспорте из любого района Москвы. Подробности обо всех мероприятиях читайте на сайте «Московских сезонов».