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Хуснуллин: Железнодорожное движение на Крымском мосту полностью восстановлено с опережением графика
По словам вице-премьера, ремонт моста велся круглосуточно в две смены undefined
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Хуснуллин: Железнодорожное движение на Крымском мосту полностью восстановлено с опережением графика

По словам вице-премьера, ремонт моста велся круглосуточно в две смены

Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что движение по второму железнодорожному пути Крымского моста открыто. Об этом он рассказал в своем официальном Telegram-канале, добавив, что строители совершили настоящий подвиг и полностью завершили работу с опережением графика.


«Строители совершили настоящий подвиг, восстанавливая этот важный объект. Благодаря их самоотверженной работе в феврале на полтора месяца раньше срока была полностью открыта автомобильная часть моста. Теперь мы запустили движение по второму пути железнодорожной части — и тоже с опережением графика», написал Хуснуллин.


По его словам, работа по восстановлению объекта велась круглосуточно в две смены. Рабочие заменили два пролетных строения, для которых было поставлено 524 тонны металлоконструкций. Кроме того, ими также была проведена сложнейшая операция по надвижке пролетов.


8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик, частично разрушив два автомобильных пролета, жертвами стали четыре человека. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал взрыв на объекте терактом и диверсией, за которыми стоит Украина. По его словам, ответом России на атаку на свой объект может быть только полное уничтожение террористов.


Позднее в ФСБ России заявили, что организатором теракта стало Главное управление разведки Минобороны Украины и его руководитель Кирилл Буданов. По данным Следственного комитета страны, установлены 12 лиц, которые имеют непосредственное отношение к взрыву на Крымском мосту.

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#хуснуллин #крымский мост #рф
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