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Президент Чехии подарил Зеленскому самозарядный пистолет
Оружие, врученное украинскому президенту, с инкрустацией и украшенной рукояткой undefined
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Президент Чехии подарил Зеленскому самозарядный пистолет

Оружие, врученное украинскому президенту, с инкрустацией и украшенной рукояткой

Президент Чехии Петр Павел презентовал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому самозарядный пистолет CZ 75. Об этом Павел сообщил на своей странице в Twitter. Пистолет вручен «в знак уважения к героизму» президента Украины, пояснил чешский лидер.

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«В знак уважения к героизму я вручил Владимиру Зеленскому легендарный CZ 75, серийный номер 22», — написал президент Чехии.


Он также прикрепил фото оружия. Этот его образец — издание ордена Белого льва (высшая государственная награда Чехии), отметил Павел. Его предшественник Милош Земан в марте 2022 года решил вручить подобную награду Зеленскому.


В подарочной коробке, где лежит CZ 75, также размещена металлическая табличка. Однако на фотографии не видно, что именно на ней написано.

Зеленский признался, что постоянно носит с собой пистолет

Украинский лидер заверил, что умеет пользоваться оружием 30 апреля 2023
Dailystorm - Зеленский признался, что постоянно носит с собой пистолет

В конце апреля Зеленский в интервью журналисту Дмитрию Комарову признался, что всегда носит при себе пистолет и владеет навыками его применения, в случае если «придется отстреливаться».


Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что Зеленский пережил более 10 попыток покушений. Подоляк также сообщал, что подобные риски сохраняются. 6 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неправдой сообщения СМИ о планах Москвы убить Зеленского.


До этого Зеленский получил еще ряд наград. В частности, польский лидер Анджей Дуда наградил украинского коллегу высшей государственной наградой Польши — орденом Белого орла. Кроме того, в феврале Зеленский стал кавалером Большого креста — президент Франции Эммануэль Макрон вручил ему орден Почетного легиона — высшую награду страны.


CZ 75 — самозарядный пистолет, который был разработан в Чехословакии в 1975 году на базе конструкции браунинга 1935 года выпуска. Серийное производство компания Česká zbrojovka Uherský Brod начала в 1977 году. Оружие имеет ряд модификаций, CZ 75 используют по всему миру.

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