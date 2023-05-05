Президент Чехии подарил Зеленскому самозарядный пистолет

В конце апреля Зеленский в интервью журналисту Дмитрию Комарову признался, что всегда носит при себе пистолет и владеет навыками его применения, в случае если «придется отстреливаться».





Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что Зеленский пережил более 10 попыток покушений. Подоляк также сообщал, что подобные риски сохраняются. 6 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неправдой сообщения СМИ о планах Москвы убить Зеленского.





До этого Зеленский получил еще ряд наград. В частности, польский лидер Анджей Дуда наградил украинского коллегу высшей государственной наградой Польши — орденом Белого орла. Кроме того, в феврале Зеленский стал кавалером Большого креста — президент Франции Эммануэль Макрон вручил ему орден Почетного легиона — высшую награду страны.





CZ 75 — самозарядный пистолет, который был разработан в Чехословакии в 1975 году на базе конструкции браунинга 1935 года выпуска. Серийное производство компания Česká zbrojovka Uherský Brod начала в 1977 году. Оружие имеет ряд модификаций, CZ 75 используют по всему миру.