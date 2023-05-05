ВОЗ объявила о завершении пандемии COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отменила статус пандемии COVID-19. Об этом в рамках брифинга заявил глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус. О чрезвычайной ситуации в связи с распространением COVID-19 сообщили 30 января 2020 года, а 11 марта была объявлена пандемия.





«Комитет экспертов ВОЗ по чрезвычайным ситуациям по COVID-19 предложил мне отменить статус чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение (PHEIC) COVID-19. Я последовал этому совету и объявил о прекращении пандемии», — сказал глава ВОЗ.





По его словам, с начала пандемии от последствий коронавируса официально погибли порядка семи миллионов человек, однако реальные цифры намного выше. Гебрейесус отметил, что речь идет как минимум о 20 миллионах скончавшихся.





Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, комментируя заявление ВОЗ, заявил журналистам, что COVID-19 пока продолжает циркулировать, поэтому профилактические меры остаются актуальными.





Ранее Гебрейесус отмечал, что пандемия коронавируса преподнесла человечеству три важных урока, которые необходимо усвоить. Он указал на важную роль общественного здравоохранения, науки и обратил внимание на необходимость сотрудничества между странами в таких ситуациях.