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ВОЗ объявила о завершении пандемии COVID-19
По данным организации, с 2020 года от коронавируса умерли минимум 20 миллионов человек Фото: Global Look Press / Marcus Brandt
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ВОЗ объявила о завершении пандемии COVID-19

По данным организации, с 2020 года от коронавируса умерли минимум 20 миллионов человек

Фото: Global Look Press / Marcus Brandt

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отменила статус пандемии COVID-19. Об этом в рамках брифинга заявил глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус. О чрезвычайной ситуации в связи с распространением COVID-19 сообщили 30 января 2020 года, а 11 марта была объявлена пандемия.


«Комитет экспертов ВОЗ по чрезвычайным ситуациям по COVID-19 предложил мне отменить статус чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение (PHEIC) COVID-19. Я последовал этому совету и объявил о прекращении пандемии», — сказал глава ВОЗ.


По его словам, с начала пандемии от последствий коронавируса официально погибли порядка семи миллионов человек, однако реальные цифры намного выше. Гебрейесус отметил, что речь идет как минимум о 20 миллионах скончавшихся.


Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, комментируя заявление ВОЗ, заявил журналистам, что COVID-19 пока продолжает циркулировать, поэтому профилактические меры остаются актуальными.


Ранее Гебрейесус отмечал, что пандемия коронавируса преподнесла человечеству три важных урока, которые необходимо усвоить. Он указал на важную роль общественного здравоохранения, науки и обратил внимание на необходимость сотрудничества между странами в таких ситуациях.

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#covid-19 #пандемия #воз #в мире
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