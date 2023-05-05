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Шойгу проинспектировал в ЮВО готовность техники и оружия для СВО
Министр обороны также поставил задачу по контролю поставок вооружения группировкам в зоне спецоперации undefined
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Шойгу проинспектировал в ЮВО готовность техники и оружия для СВО

Министр обороны также поставил задачу по контролю поставок вооружения группировкам в зоне спецоперации

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал в Южном военном округе (ЮВО) готовность военной техники и вооружений, направляемых в районы проведения спецоперации российским силам. Об этом говорится в сообщении, распространенном в Telegram-канале Минобороны России.


«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в Южном военном округе проинспектировал готовность военной техники и вооружения, направляемой в подразделения ВС РФ в районы проведения спецоперации, к выполнению задач по предназначению», говорится в сообщении.


Шойгу осмотрел новые партии поставленных предприятиями оборонно-промышленного комплекса танков, бронемашин, специальной техники и транспорта для снабжения группировок войск и проинспектировал базы хранения и ремонта вооружения и техники, выведенной из зон сражений.


Министр обороны также поручил генерал-полковнику Алексею Кузьменко держать на особом контроле непрерывное и ритмичное снабжение войск в районах спецоперации необходимым вооружением и военной техникой.


В штабе объединенной группировки российских войск министр обороны заслушал доклады своих заместителей, а также командующих группировок по текущей обстановке на направлениях ответственности и планы действий.

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#спецоперация #минобороны рф #рф #шойгу #юво
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