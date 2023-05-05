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Совет ЕС выделил миллиард евро на закупку снарядов для Украины
Этих средств должно хватить на приобретение ракет и боеприпасов для ВСУ до 31 мая, считают в организации undefined
Новости

Совет ЕС выделил миллиард евро на закупку снарядов для Украины

Этих средств должно хватить на приобретение ракет и боеприпасов для ВСУ до 31 мая, считают в организации

Совет Европейского союза окончательно утвердил выделение миллиарда евро на закупку ракет и снарядов для Украины через Европейский фонд мира. Об этом сказано в распространенном заявлении совета. В нем также говорится, что эти средства должны покрыть расходы ВСУ вплоть до 31 мая.


«Совет ЕС утвердил пакет помощи на сумму один миллиард евро из Европейского фонда мира, который позволит укрепить военные возможности и устойчивость Украины», — указывается в документе.


Кроме выделения миллиарда евро, Совет ЕС также распорядился «срочно» поставить Киеву снаряды из имеющихся европейских запасов. Евросоюз для этих целей уже выделил два миллиарда евро, доведя общую помощь Украине по линии Еврофонда мира до 5,6 миллиарда евро.


Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, выступая 5 мая на форуме в Италии, заявил, что ощущает себя «министром обороны», а не главным дипломатом ЕС, так как постоянно считает снаряды. По его мнению, дипломатические переговоры о мире на Украине сейчас невозможны, а Евросоюзу нужно сосредоточиться на снабжении Киева оружием.


3 мая госсекретарь США Энтони Блинкен распорядился выделить Украине военную помощь на 300 миллионов долларов. В этой поставке — боеприпасы для РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров, противотанковые системы AT-4 и еще многое другое.


В Пентагоне тогда отмечали, что с начала спецоперации России на Украине киевский режим получил от США военную помощь на 35,7 миллиарда долларов.

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#спецоперация #ес #евро #рф #украина #вооружения
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