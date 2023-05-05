Новости
Новости
St
Режиссера Евгению Беркович арестовали по делу об оправдании терроризма
Женщина пробудет под стражей до 4 июля Евгения Беркович
Новости

Режиссера Евгению Беркович арестовали по делу об оправдании терроризма

Женщина пробудет под стражей до 4 июля

Евгения Беркович Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Замоскворецкий районный суд Москвы удовлетворил ходатайство СК РФ и заключил под стражу на два месяца режиссера Евгению Беркович по делу об оправдании терроризма. Причиной возбуждения дела стал ее спектакль о женщинах, которые знакомились в соцсетях с радикальными исламистами.


«Суд постановил ходатайство следователя по расследованию особо важных дел СК РФ по Москве удовлетворить. Избрать Беркович меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 4 июля», — огласила решение судья.


Адвокат режиссера Ксения Карпинская заявила, что суд не учел ряд доводов в ходе принятия решения об отправке Беркович под стражу, в связи с чем защита намерена обжаловать арест. Беркович свою вину не признала.


Защита Евгении Беркович отметила, что заключение под стражу — неоправданно жесткая мера, которая не соответствует уровню общественной опасности, потенциально исходящей от действий подозреваемой. Адвокаты режиссера также попросили учесть наличие у нее несовершеннолетних детей.


О возбуждении против Беркович дела из-за спектакля «Финист — Ясный Сокол» стало известно 4 мая. Сообщалось, что ее и драматурга Светлану Петрийчук вызвали на допрос в качестве свидетелей, у родных режиссера провели обыски. По данным «ОВД-Инфо», на допрос силовиками также был вызван Александр Андриевич — директор театра «Дочери СОСО», где был поставлен спектакль. Его позже отпустили, но оставили в статусе свидетеля.


Следствие потребовало арестовать Беркович и Петрийчук, их статус был изменен со свидетелей на подозреваемых по данному делу.


Спектакль вышел в 2020 году. Постановка посвящена женщинам из РФ, которые в Сети познакомились с радикальными исламистами и позже были завербованы для поездки в Сирию. В 2022 году спектакль получил две «Золотые маски» за лучшую работу художника по костюмам и лучшую работу драматурга.


Евгения Беркович — театральный режиссер. В 2013 году окончила мастерскую Кирилла Серебренникова в Школе-студии МХАТ. Состояла в труппе «Седьмая студия», ставила ряд своих спектаклей в «Гоголь-центре», во МХАТе имени Чехова и на многих других площадках страны.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram
#терроризм #режиссер #рф #москва #суд
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2023

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»