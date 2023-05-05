Режиссера Евгению Беркович арестовали по делу об оправдании терроризма

Замоскворецкий районный суд Москвы удовлетворил ходатайство СК РФ и заключил под стражу на два месяца режиссера Евгению Беркович по делу об оправдании терроризма. Причиной возбуждения дела стал ее спектакль о женщинах, которые знакомились в соцсетях с радикальными исламистами.





«Суд постановил ходатайство следователя по расследованию особо важных дел СК РФ по Москве удовлетворить. Избрать Беркович меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 4 июля», — огласила решение судья.





Адвокат режиссера Ксения Карпинская заявила, что суд не учел ряд доводов в ходе принятия решения об отправке Беркович под стражу, в связи с чем защита намерена обжаловать арест. Беркович свою вину не признала.





Защита Евгении Беркович отметила, что заключение под стражу — неоправданно жесткая мера, которая не соответствует уровню общественной опасности, потенциально исходящей от действий подозреваемой. Адвокаты режиссера также попросили учесть наличие у нее несовершеннолетних детей.





О возбуждении против Беркович дела из-за спектакля «Финист — Ясный Сокол» стало известно 4 мая. Сообщалось, что ее и драматурга Светлану Петрийчук вызвали на допрос в качестве свидетелей, у родных режиссера провели обыски. По данным «ОВД-Инфо», на допрос силовиками также был вызван Александр Андриевич — директор театра «Дочери СОСО», где был поставлен спектакль. Его позже отпустили, но оставили в статусе свидетеля.





Следствие потребовало арестовать Беркович и Петрийчук, их статус был изменен со свидетелей на подозреваемых по данному делу.





Спектакль вышел в 2020 году. Постановка посвящена женщинам из РФ, которые в Сети познакомились с радикальными исламистами и позже были завербованы для поездки в Сирию. В 2022 году спектакль получил две «Золотые маски» за лучшую работу художника по костюмам и лучшую работу драматурга.





Евгения Беркович — театральный режиссер. В 2013 году окончила мастерскую Кирилла Серебренникова в Школе-студии МХАТ. Состояла в труппе «Седьмая студия», ставила ряд своих спектаклей в «Гоголь-центре», во МХАТе имени Чехова и на многих других площадках страны.