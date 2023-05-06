Захарова обвинила США и Британию во взрыве автомобиля Прилепина

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова обвинила Вашингтон и НАТО в инциденте со взрывом автомобиля, в котором находился политик Захар Прилепин. По неподтвержденной информации, за жизнь писателя сейчас борются врачи, в то время как губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что с Прилепиным все в порядке.





«Факт свершился: Вашингтон с натовцами выкормили еще одну международную террористическую ячейку — киевский режим. Бен Ладен, ИГИЛ*, теперь Зеленский с головорезами. Прямая ответственность США и Британии», — написала Захарова.





«Молимся за Захара», — добавила она.





Прокомментировал ситуацию и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.





«Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства и причины случившегося. Захар в порядке», — сообщил он.





Ранее стало известно, что на дороге в Нижегородской области в автомобиле Audi Q7 сработало взрывное устройство. Сообщалось, что водитель Прилепина, гражданин Украины, погиб.





Вместе с Прилепиным в машине находилась его дочь, но она вышла из автомобиля незадолго до взрыва, пишет «112».





* «Исламское государство», ИГ, ИГИЛ — запрещенная в России террористическая организация.