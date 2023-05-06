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Захарова обвинила США и Британию во взрыве автомобиля Прилепина
С политиком в машине находилась его дочь, но она не пострадала, сообщают СМИ undefined
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Захарова обвинила США и Британию во взрыве автомобиля Прилепина

С политиком в машине находилась его дочь, но она не пострадала, сообщают СМИ

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова обвинила Вашингтон и НАТО в инциденте со взрывом автомобиля, в котором находился политик Захар Прилепин. По неподтвержденной информации, за жизнь писателя сейчас борются врачи, в то время как губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что с Прилепиным все в порядке. 


«Факт свершился: Вашингтон с натовцами выкормили еще одну международную террористическую ячейку — киевский режим. Бен Ладен, ИГИЛ*, теперь Зеленский с головорезами. Прямая ответственность США и Британии», — написала Захарова. 


«Молимся за Захара», — добавила она. 


Прокомментировал ситуацию и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. 


«Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства и причины случившегося. Захар в порядке», — сообщил он. 


Ранее стало известно, что на дороге в Нижегородской области в автомобиле Audi Q7 сработало взрывное устройство. Сообщалось, что водитель Прилепина, гражданин Украины, погиб. 


Вместе с Прилепиным в машине находилась его дочь, но она вышла из автомобиля незадолго до взрыва, пишет «112». 


* «Исламское государство», ИГ, ИГИЛ — запрещенная в России террористическая организация.

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В Нижнем Новгороде взорвали автомобиль, в котором находился Захар Прилепин

По предварительным данным, писатель не пострадал 6 мая 2023
Dailystorm - В Нижнем Новгороде взорвали автомобиль, в котором находился Захар Прилепин
#прилепин #взрыв #захарова
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