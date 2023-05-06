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В Лондоне короновали Карла III
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В Лондоне короновали Карла III

Торжественная церемония прошла впервые с 1953 года, когда на престол взошла мать нынешнего короля Елизавета II

Торжественная церемония прошла впервые с 1953 года, когда на престол взошла мать нынешнего короля Елизавета II undefined
Коллаж: Daily Storm

В столице Великобритании прошла церемония коронации Карла III. Новый монарх получил все символы власти, включая корону, скипетр и державу, а также кольца суверена. Основные праздничные события прошли в Вестминстерском аббатстве Лондона. Торжественную службу провел архиепископ Кентерберийский.

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На церемонию в центре Лондона были приглашены порядка трех тысяч гостей. В Британии не короновали августейших особ 70 лет — в 1953 году на трон взошла предшественница Карла III Елизавета II, его мама. Это первая за 70 лет церемония коронации, которая проходит в стране.


Праздничные мероприятия будут продолжаться три дня, до 8 мая. 7 мая в Виндзорском замке должен пройти концерт с участием мировых звезд.


Коронация Карла стала 40-й по счету, которая прошла непосредственно в стенах древнего Вестминстерского аббатства. Первым, кто был помазан на царство в этом древнем монастырского комплексе, был знаменитый Вильгельм Завоеватель, покоривший Англию в 1066 году.


Елизавета II скончалась в сентябре 2022 года. Она дольше всех царствовала в истории Британии, 70 лет. Карл формально стал королем 10 сентября 2022-го. В Сент-Джеймсском дворце прошла формальная церемония, Карлу присягнули на верность его ближайшие родственники и слуги.

#англия #карл iii #великобритания
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