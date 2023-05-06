В Лондоне короновали Карла III

На церемонию в центре Лондона были приглашены порядка трех тысяч гостей. В Британии не короновали августейших особ 70 лет — в 1953 году на трон взошла предшественница Карла III Елизавета II, его мама. Это первая за 70 лет церемония коронации, которая проходит в стране.





Праздничные мероприятия будут продолжаться три дня, до 8 мая. 7 мая в Виндзорском замке должен пройти концерт с участием мировых звезд.





Коронация Карла стала 40-й по счету, которая прошла непосредственно в стенах древнего Вестминстерского аббатства. Первым, кто был помазан на царство в этом древнем монастырского комплексе, был знаменитый Вильгельм Завоеватель, покоривший Англию в 1066 году.





Елизавета II скончалась в сентябре 2022 года. Она дольше всех царствовала в истории Британии, 70 лет. Карл формально стал королем 10 сентября 2022-го. В Сент-Джеймсском дворце прошла формальная церемония, Карлу присягнули на верность его ближайшие родственники и слуги.