Генпрокуратура России взяла под контроль расследование покушения на Прилепина

Генеральная прокуратура России взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту подрыва автомобиля, в котором находился политик и писатель Захар Прилепин.





«Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в Генпрокуратуре России», — сказано в Telegram-канале ведомства.





Там подчеркнули, что на место происшествия выехал первый заместитель прокурора Нижегородской области. Он будет координировать действия правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб.





Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт»). В МВД России сообщили о задержании первого подозреваемого, уже судимого 30-летнего мужчины.





6 мая у села Пионерское близ города Бор Нижегородской области в Audi Q7, на которой ехал Прилепин, сработало взрывное устройство, прикрепленное к днищу автомобиля. Прилепин находился после взрыва в сознании и был передан медикам. Его водитель погиб.





Ответственность за покушение на политика Захара Прилепина взяла на себя радикальная организация «Атеш».