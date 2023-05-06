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Генпрокуратура России взяла под контроль расследование покушения на Прилепина
На месте происшествия работают сотрудники надзорного ведомства undefined
Новости

Генпрокуратура России взяла под контроль расследование покушения на Прилепина

На месте происшествия работают сотрудники надзорного ведомства

Генеральная прокуратура России взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту подрыва автомобиля, в котором находился политик и писатель Захар Прилепин. 


«Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в Генпрокуратуре России», — сказано в Telegram-канале ведомства. 


Там подчеркнули, что на место происшествия выехал первый заместитель прокурора Нижегородской области. Он будет координировать действия правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб.


Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт»). В МВД России сообщили о задержании первого подозреваемого, уже судимого 30-летнего мужчины. 


6 мая у села Пионерское близ города Бор Нижегородской области в Audi Q7, на которой ехал Прилепин, сработало взрывное устройство, прикрепленное к днищу автомобиля. Прилепин находился после взрыва в сознании и был передан медикам. Его водитель погиб.


Ответственность за покушение на политика Захара Прилепина взяла на себя радикальная организация «Атеш».

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Лидер эсеров Миронов назвал покушение на Прилепина «наглым вызовом со стороны укронацистской хунты»

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Dailystorm - Лидер эсеров Миронов назвал покушение на Прилепина «наглым вызовом со стороны укронацистской хунты»
#теракт #захар прилепин #генпрокуратура #покушение
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